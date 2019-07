Van Avermaet, Monfort en… Evenepoel schitteren op persconferentie voor kinderen: “Schep plezier in alles wat jullie doen” Joeri De Knop

03 juli 2019

20u27

Bron: Eigen berichtgeving 1 Tour de France De ene persconferentie is de andere niet. Greg Van Avermaet, Maxime Monfort en zowaar ‘young rising star’ Remco Evenepoel kregen gisteren in Auditorium 500 van Paleis 7 in Brussels Expo geen media maar wel een vijftigtal kinderen tegenover zich, gerekruteerd door Cycling Vlaanderen en de Waalse tegenhanger FCWB.

Dat leverde, naast een persoonlijke verwelkoming door Tourbaas Christian Prudhomme en een fotomoment en signeersessie met de aanwezige renners, ook een origineel, grappig en bijwijlen onthullend vragenkwartiertje op. Zo gaf Evenepoel aan de 10-jarige Cedric “eerlijk” toe dat hij voor de koers bij het ontbijt naast de essentiële, gezonde dingen wel eens “een pannenkoek met Nutella-choco” naar binnen werkt. “Omdat we dat vlot verbranden tijdens de wedstrijd.”

Op de vraag of hij in de Tour ooit even goed wil doen als Eddy Merckx, klonk het diplomatisch: “tuurlijk, heel graag. Maar dat wordt moeilijk, denk ik. Het wielrennen is zó veranderd.” Juliette (10) kreeg van Van Avermaet dan weer te horen “dat alleen winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix een Tourritzege kunnen evenaren”. De olympische kampioen vertrouwde ene Robert toe dat hij als jonge kerel enkel Amerikanen tot idool verhief. “LeMond, Armstrong en Hincapie.” Bij de vraag van Lars (9) hoeveel keer hij in zijn profcarrière al gewonnen heeft, kwam hij even in verlegenheid. “Euh… Geen idee. (lacht) Ik heb de tel niet bijgehouden. 30? 40?” Volgens Monfort drinkt een renner, afhankelijk van de temperatuur, in koers één tot twee bidons water per uur en wint Egan Arley Bernal over drie weken deze 106de Tour. “Ik zag hem bezig in de Ronde van Zwitserland. Hij is nog jong, redelijk onervaren maar vooral supersterk.”

Evenepoel diepte nog een leuke anekdote op. “Ik was zes of zeven toen ik aanzette in een cyclocross. Helemaal achteraan, omdat ik niet officieel ingeschreven was. Meteen na het startschot spurtte ik in de aanloopstrook van 200 meter iedereen voorbij, dook als eerste het veld in en… won.” En sloot af met een mooie boodschap aan alle kids. “In het voetbal vond ik geen plezier meer, daarom ’switchte’ ik naar het wielrennen, waar ik dat plezier terugvond. Dat is zeer belangrijk: dat jullie plezier scheppen in alles wat jullie doen.” De ‘kinderpersconferentie’ is al vijf jaar lang vaste prik bij de Grand Départ van de Tour.

