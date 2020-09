Van Avermaet moet meerdere erkennen in Lutsenko, Yates blijft leider na wapenstilstand tussen favorieten Redactie

03 september 2020

16u42 6 Tour de France Alexey Lutsenko heeft de zesde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Kazakse kampioen rondde een solo succesvol af. Greg Van Avermaet deed een gooi naar de ritzege, maar moest tevreden zijn met de derde plaats. Bij de klassementsrenners baarde de tweede aankomst boven een muis. Adam Yates mag ook morgen de gele trui aantrekken.

Na de ritzege van Van Aert gisteren mochten de renners in de Tour vandaag hun klimmersbenen aanspreken. Na een vlakke aanloop volgde een lastige finale met drie opeenvolgende beklimmingen. De scherprechter moest de Col de la Luzette worden, een onregelmatige beklimming van 11,8 kilometer aan 7,2%.

Van Avermaet op jacht naar geel

Greg Van Avermaet stond voor aanvang van de etappe op een dikke drie minuten van gele trui Adam Yates en zag perspectieven om het kleinood over te nemen. De olympische kampioen sprong mee in een ontsnapping met enkele interessante namen. Ook onder meer Lutsenko en Roche waren mee.

Van Avermaet reed een tijdlang virtueel in het geel, maar het peloton schroefde het tempo op naarmate de finale naderde. Bij het opdraaien van de Col de la Luzette was Gouden Greg z’n virtuele gele trui al kwijt. Intussen nam Ineos Grenadiers de touwtjes resoluut in handen. Echt snel ging de Britse formatie niet, aangezien Van Avermaet en co hun voorsprong redelijk eenvoudig stabiel hielden.

Lutsenko gaat solo

Op de Col de la Luzette opende Fabio Aru zowaar de debatten in het peloton. Voorin bleven Van Avermaet, Lutsenko, Roche en Powless over. Die laatste scheidde het kaf van het koren in de kopgroep, maar liep op een counter van Lutsenko. De Kazak reed weg op vier kilometer van de top. Van Avermaet koos z’n eigen tempo, maar zag Lutsenko steeds verder weg rijden.

Jesus Herrada moest op de eerste stroken van de Col de la Luzette als eerste afhaken, maar de Spanjaard deelde zijn inspanning uitstekend in en ontpopte zich tot dichtste belager van Lutsenko. De renner van Cofidis kwam met een halve minuut achterstand boven. Bij de klassementstenoren heerste de grote windstilte. Deze etappe baarde wat dat betreft een grijze muis.

Op de minder steile Mont Aigoual kwam Lutsenko niet meer in de problemen. De renner van Astana boekte z’n eerste ritoverwinning in de Tour, waarmee hij na Alexandre Vinokourov de tweede Kazak in de Tourgeschiedenis is die een etappe weet te winnen. Greg Van Avermaet strandde op plaats drie. Adam Yates kwam door de wapenstilstand bij de favorieten niet in de problemen en start ook morgen in het geel.



