Van Avermaet met bollentrui door Brussel: “Ik was zeker niet indrukwekkend” GVS

07 juli 2019

16u13

Bron: VTM NIEUWS 0

CCC klokte de voorlopige tweede tijd, op amper tien seconden van Team Ineos. Een knappe prestatie van Greg Van Avermaet en kompanen. “We hebben een goede ploegentijdrit gereden met de renners wie we momenteel hebben”, was de bollentrui tevreden. “Ik probeer mijn steentje altijd bij te dragen, maar ik was zeker niet indrukwekkend. In een ploegentijdrit vind ik nooit het goede gevoel. Maar het deed deugd om door Brussel te rijden met deze trui.”