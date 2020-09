Van Avermaet kleurt slotetappe: “Massasprint hier is bijna onvermijdelijk” XC/JSU

20 september 2020

Greg Van Avermaet kleurde de slotetappe van de Tour de France. Onze landgenoot trok ten aanval met Maximilian Schachmann, Connor Swift en Pierre-Luc Périchon. Op vier kilometer van de streep werden de koplopers ingerekend. “Het is altijd een beetje prestige om niet teruggepakt te worden, maar een sprint hier is bijna onvermijdelijk”, klonk het bij Van Avermaet, die graag wat renners extra in de kopgroep had. “We hebben het toch geprobeerd. En het WK? We kijken er allemaal naar uit. Wout van Aert heeft bevestigd dat hij goed bergop rijdt. Wie mijn favoriet in Imola is? Marc Hirschi.”

