Van Avermaet imponeert in eerste Alpenrit Tour en zit steviger in het geel, Alaphilippe primus in Le Grand-Bornand XC

17 juli 2018

18u06 24 Tour De France Julian Alaphilippe heeft Quick.Step Floors de zege geschonken in de eerste Alpenrit van deze Tour. De Fransman toonde zich de beste klimmer van de vroege vlucht en soleerde naar de zege. Daarnaast reed ook Greg Van Avermaet de hele dag in het offensief. Onze landgenoot finishte als vierde en redde z’n gele trui. Serge Pauwels was een knappe vijfde.

In een bergrit heeft de vroege vlucht altijd kans op slagen. Vandaar dat ook heel wat renners in de ontsnapping wilden zitten. Na ruim een halfuur wisten 21 lieden zich van het peloton af te zonderen. Daarbij vier Belgen: Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Serge Pauwels en Thomas Degand. Zij werden vergezeld door Peter Sagan, Lilian Calmejane, Daryl Impey, Ion Izagirre, Amaël Moinard, Guillaume Martin, Julian Alaphilippe, Tony Gallopin, Tom-Jelte Slagter, Arthur Vichot, Robert Gesink, Rudy Molard, Rein Taaramäe, David Gaudu, Jack Bauer, Lukas Pöstlberger en Elie Gesbert.

De renners moesten vandaag tevens heel wat hoogtemeters overwinnen. De Col de Bluffy (4de categorie) was nog een opwarmertje. Nadien volgden de Col de la Croix Fry (1ste categorie), de Montée du Plateau de Glières (buiten categorie), de Col de Romme (1ste categorie) en de Col de la Colombière (1ste categorie). Niet min.

De bergen eisten (logischerwijs) hun tol. De kopgroep spatte meermaals uit elkaar, maar uiteindelijk kwam de boel halverwege weer samen. Enkel Sagan, Pöstlberger en Bauer werden overboord gegooid. Zo begonnen achttien koplopers aan de Col de Romme, een soort van mini-Alpe d’Huez. Op die hindernis ontbond Taaramäe z’n duivels. De Est werd vervolgens bijgebeend door een sterke Alaphilippe, die voorin duidelijk de beste berggeit was.

50ste seizoenszege voor Quick.Step

De renner van Quick.Step Floors werkte de Col de la Colombière op z’n eentje af. Alaphilippe kwam als eerste boven en mag morgen pronken in de bolletjestrui. In de overige 14,5 kilometer was het een koud kunstje voor de Fransman om de tegenstand af te houden en de zege in skioord Le Grand-Bornand in de wacht te slepen. De vijftigste zege van het seizoen voor Quick.Step.

Izagirre nam verderop de maat van Taaramäe, terwijl Van Avermaet indruk maakte. Slechts drie renners reden sneller naar boven dan de BMC-renner, het peloton kwam nooit meer terug. Missie geslaagd: de gele trui gered. Sterker nog: 'GVA' heeft nu in het klassement een bonus van 2'22" op eerste achtervolger Geraint Thomas.

Van Avermaet finishte uiteindelijk als vierde, Pauwels was een knappe vijfde. Daarnaast amper vuurwerk bij de klassementsrenners, al moesten Bob Jungels, Rafal Majka, Ilnur Zakarin én Rigoberto Uran de rol lossen. Slecht teken voor de tweede van de vorige Tour de France.