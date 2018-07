Van Avermaet: "Heb niet aangedrongen, op deze finish maak ik geen kans" Bart Audoore in Frankrijk

21 juli 2018

19u14 0

Greg Van Avermaet (33) maakte deel uit van de goede vlucht, maar speelde niet mee voor ritwinst. "Ik wist snel hoe het zat", zei de kopman van BMC. "Met de namen die mee waren, wist ik dat ik de koers niet ging winnen, en aan mijn benen voelde ik ook dat ik niet ging winnen. Ik was wel goed, maar miste frisheid. Het is een zware week geweest en vandaag was het opnieuw een lastige dag. Op het laatste heb ik niet meer aangedrongen. Op deze finish moet ik die klimmers toch laten voorgaan. Of ik zondag kans maak? Ik vrees dat het voor na de rustdag zal zijn…"

Even leek Jasper Stuyven op weg naar winst in Mende: Van Avermaet was onder de indruk van zijn solo, maar had tegelijk zijn twijfels over zijn slaagkansen. "Straf hoe Jasper van ons wegreed, maar spijtig genoeg is dit een heel lastige arrivée. Als je vol naar de voet moet rijden, rijd je daarna echt tegen een muur aan. We wisten dat Jasper het heel zwaar zou krijgen. Zelfs als je twee minuten hebt aan de voet, is de kans groot dat ze je terugpakken."

Opvallend: in de achtervolging op de Belg hielden ze zich bij BMC nogal afzijdig. "Klopt", aldus Van Avermaet. "We hebben wel wat mee rondgedraaid, maar het was niet aan ons om het grote werk te doen. Wij wilden de zege niet zomaar weggeven. Alaphilippe was de grote favoriet op deze aankomst, dus is het normaal dat Quick.Step het initiatief nam."