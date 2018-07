Van Avermaet grijpt naast ritzege, maar behoudt het geel: "Meer zat er niet in" Redactie

12 juli 2018



Greg Van Avermaet (BMC) speelde niet mee voor de ritzege in de zesde etappe van de Tour de France. Hij werd twaalfde, maar behoudt wel zijn gele trui. "Meer kon ik er niet uithalen", klonk het na afloop. "Het was heel lastig om aan te klampen."

"Daniel Martin is echt wel de verdiende winnaar", opende Van Avermaet. "Als je op zo'n manier kan wegrijden uit de groep met favorieten, waar het tempo echt hoog lag, en dan voorop kan blijven, dan ben je gewoon de sterkste renner van het pak. Straf. Zelf zat er voor mij niet meer in. Het was heel lastig en het tempo lag vanaf de voet van de slotklim heel hoog en het viel nooit meer stil. Meer dan aanklampen kon ik niet doen. Ik hoopte op het eind, waar het wat vlakker was, nog te kunnen sprinten, maar de benen liepen leeg."

"Wilde ik het geel houden, dan moest ik gewoon bij de groep blijven en dat heb ik gedaan. Dan hoop je dat ze niet meer versnellen, maar toen kwam die aanval van Martin en moest ik op zoek naar mijn eigen tempo", vervolgde Van Avermaet. "Je kon hier vandaag veel tijd verliezen, maar dat doe ik niet. Toen ik daarna ook Latour zag wegrijden, moest ik enkel nog Alaphilippe in de gaten houden. Ik zag dat hij het ook niet gemakkelijk had, dus ik moest me geen zorgen meer maken om de bonificaties en dat gaf me wel vertrouwen. Ook Richie reed gelukkig sterk en we wisten beiden ons te handhaven vooraan. Dat lukte niet iedereen, dus we moeten blij zijn met dit resultaat. Ik behoud geel en Richie verliest geen tijd."

Morgen en zaterdag zijn wellicht de sprinters aan zet, zondag volgt Arras-Roubaix. "Het zal hectisch worden en misschien wel de zwaarste etappe van de hele week, al moeten we ook nog de komende twee dagen doorstaan. In de Tour moet je de focus altijd behouden. Er kan altijd iets gebeuren, maar ik hoop wel dat ik die etappe van zondag kan rijden in de gele trui, dichtbij België."