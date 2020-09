Van Avermaet en co hebben rit 14 ongetwijfeld aangestipt: de klassieke renners zijn vandaag aan zet ABD

12 september 2020

07u37

Bron: ANP 0 Tour de France De veertiende etappe van de Tour de France is interessant voor wielrenners die vaak goede resultaten boeken in klassiekers. Het parcours tussen Clermont-Ferrant en Lyon is zelden vlak. De finale belooft vuurwerk met twee klimmetjes en een afdaling richting de Rhône.

Op 10 kilometer van de finish moeten de renners over de Côte de la Duchère en daarna wacht meteen de Côte de la Croix-Rousse. In 2013 kende de Tour de France een soortgelijke finale. Matteo Trentin was toen de snelste. Renners als Mads Pedersen, Julian Alaphilippe, Maximilian Schachmann, Marc Hirschi, Peter Sagan en Greg Van Avermaet zullen de veertiende etappe ook hebben omcirkeld in hun agenda.

Tijdens de etappe van 197 kilometer moeten de renners de Côte du château d’Aultiribe en Col du Béal over. Op de top van beide bergen liggen punten voor het bergklassement klaar. Aan de finish zijn 10, 6 en vier bonificatieseconden te verdienen voor de drie renners die als eerste passeren.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) start opnieuw in de gele trui. Hij verdedigt een voorsprong van 44 seconden op zijn landgenoot Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). De veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk start om 13.05 uur en de winnaar is rond 18.00 uur bekend.

