Van Avermaet denkt aan spektakelrijke Ronde van Frankrijk: "Het wordt een Tour van vele aanvallen"

28 augustus 2020

10u48 0 Tour de France Voor de achtste keer staat hij aan de start, al is het toch een beetje in mineur. “Deze Grand Départ is niet te vergelijken met andere jaren”, zegt Greg Van Avermaet. “Al is het voornaamste nu dat we kúnnen starten.”

Je zal maar voor het eerst de Tour rijden. Greg Van Avermaet leeft mee met zijn ploegmaat Jonas Koch. “Hij start voor het eerst aan de Tour, maar nu krijgt hij dat speciale gevoel van de Grand Départ totaal niet mee. De ploegvoorstelling was helemaal anders dan de voorbije jaren. Ik heb de start van Brussel nog vers in mijn geheugen. Gezien de omstandigheden hebben ze het goed opgelost. Het belangrijkste was dat we nog eens op tv kwamen. Vanaf nu zullen we de animatie voor de mensen thuis moeten verzorgen.”

Gelukkig valt het parcours daarvoor mee. Van Avermaet ziet vooral een Tour voor aanvallers. “Normaal is het altijd een vrij gemakkelijke start, maar de eerste twee ritten in Nice zijn niet te onderschatten. Het worden gevaarlijke en vooral technische etappes. Het geel ligt voor het grijpen en dat brengt altijd nervositeit met zich mee. Het wordt een Tour voor aanvallers die niet gemakkelijk te controleren zal worden.”

Ziet Van Avermaet zelf kansen om geel te pakken? “Ik weet niet goed hoe de eerste etappe zal eindigen. Ik denk niet dat het mijn beste mogelijkheid is, de betere kansen liggen iets later in de Tour. De bedoeling is wel om attent te blijven en geen tijd te verliezen. Ritwinst blijft voor mij het belangrijkste, daarna komt een eventuele gele trui”, zegt Van Avermaet.

Onze 35-jarige landgenoot liet zich in 2019 gelden door de bollentrui te pakken in de openingsrit. Dat lijkt er nu minder van te komen. “Vorig jaar was het vooral een statement om als eerste Belg over de Muur te trekken. Nu weet ik niet goed welke berg we eerst oprijden, maar ik verwacht wel dat het twee spectaculaire etappes worden dit weekend. Het kan een beetje alle kanten uit.”

