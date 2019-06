Van Aert verschijnt verrassend aan de start van de Tour, Jumbo-Visma neemt ook De Plus mee TLB

10 juni 2019

11u38 102 Wielrennen Wout van Aert (24) neemt in juli deel aan de Tour de France. Dat maakte zijn ploeg Jumbo-Visma zonet bekend. Voor Van Aert, momenteel actief in het Critérium du Dauphiné, wordt het zijn eerste grote ronde. Ook Laurens De Plus (23) zal zijn debuut maken in de Tour.

“Ik heb opwindend nieuws te melden”, zegt Van Aert op Twitter. “Ik ga mijn debuut maken in een grote ronde, een beetje vroeger dan verwacht. Volgende maand zal ik in België aan de start van de Tour de France staan. Da’s heel leuk nieuws voor mij en ik wil de ploeg bedanken voor deze kans. Ook mijn familie wil ik bedanken voor hun steun en ik kijk er echt uit om met onze sterke ploeg van start te gaan. Ze krijgen al mijn steun. Tot in Brussel!”

In aanloop naar de Dauphiné trok Van Aert al op hoogtestage naar de Spaanse Sierra Nevada. Van Aert trainde er samen met ploegmaat en klimmer Steven Kruijswijk en dat beviel hem naar eigen zeggen goed. De Tour wordt een volgende stap in zijn ontwikkeling, die vlot verloopt. In het voorjaar eindige Van Aert onder meer op het podium in de Strade Bianche en de E3 BinckBank Classic.

Ook De Plus mee, geen Roglic

“Wout is klaar voor die volgende stap”, zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. “Wout is een versterking voor ons team. Hij reed niet teveel koersdagen en heeft zich ideaal voorbereid. Na de Tour rijdt hij de Prudential Ride en daarna start de voorbereiding op zijn veldritseizoen.” Sprinter Dylan Groenewegen en Kruijswijk zijn de kopmannen van Jumbo-Visma voor de Tour, die van start gaat in Brussel.

Ook voor die andere landgenoot bij Jumbo-Visma, Laurens De Plus, wordt het zijn eerste Tour. De Oost-Vlaming (23) moest tijdens de voorbije Giro in de zevende rit ziek opgeven. Het was zijn derde grote ronde, na de Giro 2017 (24e) en de Vuelta 2018 (opgave), allebei in het shirt van Quick.Step. De Sloveen Primoz Roglic, vorig jaar vierde en winnaar van de koninginnenrit over de Tourmalet en de Aubisque, zit dan weer niet in de selectie. Na zijn derde plaats en tweevoudige ritwinst in de Giro slaat hij de Franse rittenkoers een jaar over.

De selectie van Jumbo-Visma voor de Tour: Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk, Mike Teunissen, Amund Grondahl Jansen, Tony Martin, George Bennett, Wout van Aert en Laurens De Plus.

