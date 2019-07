Van Aert verlaat morgen ziekenhuis van Pau, bij een goede check-up in België of Nederland keert hij huiswaarts BA/GVS

22 juli 2019

14u45

Bron: Eigen berichtgeving

Een grote opluchting: Wout van Aert mag morgen het ziekenhuis van Pau verlaten. Onze landgenoot van Jumbo-Visma wordt met een ambulance van Eurocross naar een ziekenhuis in België of Nederland - een hospitaal waar het team nauw mee samenwerkt - gebracht. Daar vindt een laatste check-up plaats. Blijkt dat het transport vlekkeloos is verlopen, keert Van Aert van daaruit huiswaarts.

Gisteren werden met succes de drainages verwijderd. Die kleine buisjes zorgden voor een betere genezing omdat het wondvocht er op die manier makkelijker uitliep. Er zijn geen tekenen van infectie. Wat de impact is op de spieren, moet nog blijken. Van Aert maakte in de tijdrit van vrijdag een stevige smak. De Belgische kampioen tegen de klok liep een diepe wonde op aan zijn rechterbovenbeen en werd geopereerd in Pau. De dokters voorspellen een inactiviteit van twee maanden.