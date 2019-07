Van Aert twee maanden buiten strijd: “Zijn val zal eeuwig op mijn netvlies blijven” JH/JSU

20 juli 2019

13u26 0

Wout van Aert weet hoelang hij buiten strijd zal zijn: onze landgenoot moet zijn fiets twee maanden langs de kant laten, al kan dat bij een topsporter wel sneller zijn. Een dag na zijn val was ploegleider Nico Verhoeven nog steeds aangegrepen. De Nederlander zat in de volgwagen achter onze landgenoot en was er dus als eerste bij: “Zijn val zal voor eeuwig op mijn netvlies blijven.” Maandag mag Van Aert het ziekenhuis verlaten.