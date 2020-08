Van Aert tussen twee vuren in Tour, zijn ploegleider: “Ik hoop dat ik een vriend blijf van Vlaanderen” Moet Wout van Aert voor eigen rekening rijden of in dienst van de ploeg? Bart Audoore in Frankrijk

27 augustus 2020

12u06 12 Tour de France Krijgt de straffe reeks van Wout van Aert (25) een vervolg? Bijvoorbeeld met een ritzege en een gele trui in de openingsrit — het parcours is in ieder geval op zijn maat. “Ik zou het kunnen, maar de vraag is of ik het ook wil.”

Na zo’n uitspraak smeken wij natuurlijk om het vervolg: wil Wout van Aert dan niet graag winnen in Nice? Droomt hij dan niet van een eerste gele trui? De openingsetappe is er een voor sprinters met inhoud, snelle mannen die vlot een bergje verteren — exact waar Van Aert tegenwoordig in excelleert. Dus? Van Aert lacht omdat er aangedrongen wordt. “Die eerste rit wordt zo’n typisch hectische Touretappe”, zegt hij. “Wij hebben met de ploeg een groot doel: geel in Parijs. De belangrijkste opdracht in de eerste week is om zonder schrammen, letterlijk, door die moeilijke ritten te geraken. Het is zaterdag mijn job om de kopmannen veilig door de dag te loodsen.”

In de toekomst wil ik van het groen zeker een doel van maken, maar nu past het niet in de plannen Wout van Aert

Roglic en Dumoulin in positie houden, hen naar voor brengen op de cruciale punten, ruimte voor hen maken als er gewrongen wordt: dat zal Van Aert dus doen. Sprinten voor de dagzege hoort daar in principe niet bij. Ploegleider Merijn Zeeman legt het als volgt uit: “Ik hoop dat ik een vriend blijf van Vlaanderen, want ik vind het een leuk land (sic). In de discussie over de rol van Wout moeten we zorgen dat die niet op scherp gaat. We gaan niet al onze plannen prijsgeven, maar we vertrekken vanuit twee regels: enerzijds willen we geen kansen laten liggen, ook niet met Wout, anderzijds mogen we het hogere doel niet uit het oog verliezen. In de Tour loert het gevaar om elke hoek. Dat mogen we niet vergeten.”

Hoe moeten we dat concreet vertalen naar dit weekend? Jumbo-Visma zal er geen (in hun ogen onnodige) energie in steken om het per se tot een sprint te laten komen in Nice, maar als in de finale blijkt dat Van Aert kans maakt op de ritzege (bijvoorbeeld omdat er veel sprinters onderweg zijn gesneuveld) dan mag hij toch een poging doen. De situatie zal dus dag per dag en geval per geval bekeken worden.

Wat zeker is: de groene trui is geen issue voor Van Aert, ook al werd hij al door Bennett en Sagan naar voor geschoven als een belangrijke kanshebber. “Voor groen ga je niet toevallig”, zegt de Kempenaar. “Het is niet iets dat je er tussendoor even bij neemt. Als je de groene trui wil, moet je daar een hele Tour mee bezig zijn. In de toekomst wil ik er zeker een doel van maken, maar nu past het niet in de plannen.”

Ik begrijp de mensen wel die me vragen waarom ik niet vol mijn eigen kans ga, maar voor mij is dit logisch Wout van Aert

Bij de ploeg benadrukken ze dat het grote strategische plan waarmee deze Tour wordt aangepakt — de eindzege in Parijs — maanden geleden als is opgemaakt. “In overleg met de renners”, zegt Zeeman. “Zij zijn hier allemaal mee akkoord.”

Maar had Van Aert zo makkelijk ingestemd als hij toen had geweten hoe goed hij vandaag is? 'Ja’, zegt hij. “Ik hoopte toen al dat ik dit niveau zou halen. Toen we de plannen bespraken was ik volledig akkoord en dat ben ik nu nog steeds. Ik begrijp de mensen wel die me vragen waarom ik niet vol mijn eigen kans ga, maar voor mij is dit logisch. Ik ben even gemotiveerd om voor de ploeg te werken als om voor mezelf te rijden. Dat is echt geen probleem voor me.”

Ook de selectie van Amund Jansen als vervanger van de geblesseerde Kruijswijk verandert niet veel voor Van Aert, zegt hij. Nochtans kan de Noor onze landgenoot werk uit handen nemen. “Er komt een sterke renner bij voor de vlakke etappes en in de heuvelritten”, aldus Van Aert. “We zullen het werk kunnen verdelen als Tony Martin van de kop afgaat. Maar heel veel verandert dat niet. Mijn rol blijft dezelfde.”

Zo vreemd verliep de persconferentie:



