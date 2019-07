Van Aert slaat praatje met Greipel: “In zo’n rit is daar wel tijd voor” DMM/MCA

09 juli 2019

18u34 0 Tour de France Geen overwinning voor Jumbo-Visma in de vierde rit van de Tour. Dylan Groenewegen eindigde als vijfde, Mike Teunissen als zesde. Wout van Aert mag wel nog een dag langer genieten van zijn witte trui.

Een gezapige rit van Reims naar Nancy. 213 kilometer volgens het geijkte scenario van een sprintersrit. Het stelde Wout van Aert in staat om een praatje te slaan met André Greipel. “In zo’n rit als vandaag is daar wel tijd voor, ja. Ik ken Greipel een beetje. Het mag al eens rustiger, maar vandaag was het toch best wel lang. Dat zal de komende dagen anders zijn.”