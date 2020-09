Van Aert over zijn wonderweek in de Tour: “Het is absurd, nog voor zijn geboorte moet ik ‘de kleine’ al dankbaar zijn” JSU/DMM/SVL

07 september 2020

18u52 6 Tour de France De eerste week van de Tour zit erop en het is wel wat geweest voor Wout van Aert. Onze landgenoot won twee ritten en toonde zich bijzonder sterk bergop in dienst van Primoz Roglic. Van Aert koerst op een wolk en dat is niet toevallig: “Zelfs voor zijn geboorte moet ik ‘de kleine' al dankbaar zijn.”



Het gaat hard voor Wout van Aert, ook in de Tour. Vorig jaar viel hij nog uit na een val in de tijdrit naar Pau, nu is hij misschien wel dé figuur van de openingsweek. “Ik heb ondertussen een beetje de tijd gehad om het te laten bezinken. Zo’n rustdag haalt je een beetje uit het ritme en geeft je wat tijd. De laatste periode ben ik van de ene koers naar de andere gesprongen en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Ik denk dat ik alles pas na het seizoen écht zal beseffen”, aldus Van Aert.

“Het voelt allemaal een beetje absurd aan. Je kan er alleen maar van dromen om alle koersen die je wilt winnen, ook effectief te winnen. Maar dat gevoel heb ik nu eigenlijk wel, zeker na mijn tweede ritzege in deze Tour. Ik probeer ten volle te beseffen dat dit niet normaal is en ik hiervan moet genieten.”

“De ritzege in Lavaur springt er echt wel uit. De rit in Privas had ik op voorhand al aangestipt. In Lavaur was ik niet van plan om mij te mengen, maar dankzij Bora-hansgrohe lagen er plots toch kansen. In de laatste kilometers besliste ik dan toch om te sprinten en verraste ik mezelf door als eerste te finishen.”

“Je mag Milaan-Sanremo of de Strade Bianche winnen, dan krijg je lokaal wel even aandacht. Maar aan mijn stijgende internationale bekendheid merk ik echt wel dat de Tour de grootste wielerwedstrijd ter wereld is. Ik ben blij dat we mensen met onze sport afleiding kunnen geven.”

Over de strijd om geel: “In mijn ogen is Pogacar de gevaarlijkste krant”

“Aan de andere kant, de Tour is nog lang niet voorbij”, aldus Van Aert. “We zijn alweer bezig met de rit van morgen. Het zou wel eens een waaierrit kunnen worden. Er wordt misschien niet zo veel wind voorspeld, maar we zijn aan de kust en daar is niet zoveel wind nodig om brokken te maken.”

“Het is een hectisch parcours dat automatisch voor chaos zal zorgen. Normaal is het geen kans voor mij morgen. Zeker nu we de gele trui in handen hebben, zou het onlogisch zijn om met eigen ambities te starten in zo’n rit. Anderzijds was dat vrijdag ook zo, maar morgen is het de bedoeling om Primoz veilig door de rit te loodsen.”

“Het wordt zwaar om de gele trui te verdedigen”, zegt Van Aert. “Dat wordt elke dag werken. We hebben al laten zien dat we op elk terrein mannetjes hebben die met de besten kunnen meegaan. We mogen dus zeker vertrouwen hebben.”

“Bernal, Roglic en Pogacar hebben gisteren wel laten zien dat ze bergop meekunnen met Primoz. Maar ook anderen staan vrij kort, dus ik zie nog 7 à 8 renners die het hem moeilijk kunnen maken. Dat is best veel aangezien we al veel klimwerk hadden. In mijn ogen is Pogacar de gevaarlijkste.”

Motivatie uit het vaderschap: “Ik moet ‘de kleine’ al voor zijn geboorte dankbaar zijn”

“Ik haal meer motivatie uit het wenkende vaderschap dan ik zelf besef”, gaat Van Aert verder. “Het geeft me veel rust en heeft ervoor gezorgd dat ik de laatste maanden ook aan andere dingen denk dan de koers. Daardoor ben ik meer ontspannen. Thuis gaat het natuurlijk ook veel over de nakende geboorte van ons kindje. Zelfs voor zijn geboorte moet ik ‘de kleine’ al dankbaar zijn (lacht).”

“Ik mis Sarah natuurlijk enorm. Zeker nu ze zwanger is, zou ik ze liefst elke dag zien. Om te zien hoe de buik groeit en hoe ze zich voelt. Ook al kan ik mijn familie niet zien, ik voel wel hun steun. De thuiskomst, ook al zal ze kort zijn, wordt zeker iets om naar uit te kijken.”

“Ik geniet sinds mijn valpartij vorig jaar nog meer van het leven en het fietsen op zich. Vroeger had ik wel eens een dag dat ik er genoeg van had, dat is nu helemaal weg. Er is dit seizoen nog geen dag geweest waarop ik mijn fiets niet heb aangeraakt. Mijn wil om te winnen is niet veranderd, dat wil ik nog altijd even hard.”

Over het WK: “Het blijft een vraagteken hoe ik uit de Tour zal komen”

Na de Tour volgt wellicht het WK in Imola voor Van Aert. “Het blijft een vraagteken hoe ik uit de Tour zal komen, zeker aangezien ik vorig jaar niet heb uitgereden. Ik hoop dat ik één van de renners ben die beter uit de Tour komt, maar dan kan ik later pas een sluitend antwoord op geven. In mijn huidige conditie en als ik het parcours bekijk, is het WK in Imola zeker een kans voor mij. Ik heb er ook al met de bondscoach over gesproken. Het zou stom zijn om dat te laten schieten.”

“Ik maak me ondertussen wel een beetje zorgen over de wielerfans die zich niet aan de regels houden. Zeker voor het imago van het wielrennen. Langs de andere kant heb ik niet te veel schrik om besmet te raken in de open lucht. Het zou me verbazen als dat gebeurt in een fractie van een seconde. Gisteren was het wel al beter, maar ik hoop dat de organisatie er streng op toekijkt. Er is genoeg politie aanwezig om controles uit te voeren.”

