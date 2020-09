Van Aert niet te spreken over parcours: “Weer een voorbeeld dat het in de toekomst beter moet” JSU/SVBM

08 september 2020

18u05 0 Tour de France Geen derde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Frankrijk, wel een eerste voor Sam Bennett. Van Aert had na afloop van de tiende rit andere zorgen: de renner van Jumbo-Visma was scherp over het parcours van vandaag. “Ik denk dat de streek veel betaald heeft om de centra aan te doen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wout van Aert sprintte niet mee op Île de Ré, waar Sam Bennett z'n eerste Tourrit ooit won. “Het was een enorm stressvolle dag en ik had al veel energie gebruikt. Het was veel belangrijker om Primoz (Roglic, red.) veilig naar de finish te brengen”, aldus Van Aert na de aankomst.

Door het voorspelde gevaar op waaiers was het een nerveuze koers. De wind was wel aanwezig, maar een echte ravage richtte die niet aan. “Het is jammer dat de wind niet perfect stond om brokken te maken, want we zaten altijd waar we moesten zitten. De wind stond altijd schuin vooraan in plaats van in de zij of schuin achter.”

Gevaarlijk parcours

Wat misschien nog wel een grotere rol in de nervositeit speelde dan de wind, was het parcours. Van Aert was niet te spreken over de vele verkeershindernissen. “Vandaag was weer een voorbeeld dat het in de toekomst beter moet. Op veel plaatsen was het echt gewoon onveilig. Maar we moeten als renners ook de hand in eigen boezem steken: we kennen het parcours al maanden. In de toekomst moeten we veel vroeger in actie treden om onze veiligheid te garanderen.”

Het peloton moest zich ook enkele keren door kleine dorpjes wurmen. “Ik denk dat de streek veel betaald heeft om de centra aan te doen”, vertelt de renner van Jumbo-Visma. “Ik zou niet weten waarom we anders zoveel door dorpjes zijn gereden. In de buurt zijn er veel nationale wegen waar het veel veiliger koersen is.”

Lees ook:

Bennett houdt Ewan en Sagan af en doet uitstekende zaak in strijd om groen, Roglic blijft in het geel