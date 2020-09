Van Aert na nieuwe ritzege in de Tour: “Vanaf nu nog harder werken voor de kopmannen” Redactie

02 september 2020

18u01 0 Tour de France Wout van Aert heeft voor het tweede jaar op rij een etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Na vorig jaar in Albi, was de alleskunner van Jumbo-Visma vandaag de snelste in Privas. Gisteren sloofde Van Aert zich nog kilometerslang uit op de slotklim voor kopman Roglic, vandaag was hij zelf aan het feest. “Na de rit van gisteren kreeg ik vandaag genoeg tijd om te herstellen.”

Na een slaapverwekkende etappe zonder vroege vlucht mochten de sprinters zich uitleven in een hectische finale. “Het was een lastige aankomst, al was dit de makkelijkste rit die ik ooit op de weg reed”, vertelde Van Aert in het flashinterview. “Het ging heel de dag traag, tot het laatste uur. Vanaf dan werd het heel hectisch met veel wind. Iedereen wilde voorin zitten. De laatste kilometers liepen lichtjes bergop, wat me natuurlijk wel ligt.”

In de finale zat Van Aert perfect geplaatst in het spoor van de trein van Sunweb. “Ik zette aan vanaf Cees Bol vertrok. Ik moest hem wel langs de buitenkant passeren, maar uiteindelijk klop ik hem met een half wiel. Dat is genoeg.”

Van Aert fungeert in deze Tour als meesterknecht voor kopmannen Roglic en Dumoulin, maar vandaag was het aan de winnaar van Milaan-Sanremo zelf. “Ik ben dankbaar dat ik vandaag mijn kans mocht gaan en als je het dan afmaakt, smaakt dat extra zoet.” Was Van Aert voldoende gerecupereerd na zijn berewerk van gisteren op de slotklim? “Na de rit van gisteren kreeg ik vandaag genoeg tijd om te herstellen.”

Vanaf morgen rijdt Van Aert weer in dienst van topfavoriet Roglic. “Nu ik mijn ritzege op zak heb, zal ik nog harder werken voor de kopmannen. Ook zij zijn dik in orde, dus nu moeten we gewoon deze vibe vasthouden met het team.”