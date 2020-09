Van Aert na eerste Pyreneeënrit: “Misschien had Roglic er meer van verwacht” JSU/XC

05 september 2020

19u17 1 Tour de France De eerste Pyreneeënrit in deze Tour zit erop. Bij Jumbo-Visma zijn de meningen verdeeld. “Tadej Pogacar laat je niet voor uw plezier rijden.”



Wout van Aert dunde de groep der favorieten uit op de Port de Balès. “Of ik voor het eerst heb afgezien? Ik heb al veel afgezien in deze Tour, hoor”, lachte de Belg na afloop. “We wilden het lastig maken. Ons plannetje klopte wel, maar misschien had Primoz Roglic er meer van verwacht. Tadej Pogacar laat je niet voor uw plezier rijden. Na gisteren is die plots weer in de running voor de eindzege.”

Gesink: “Bizar hoe Van Aert rondfietst”

Robert Gesink was een stuk positiever. “Dit is een hele goede Tourstart voor ons. Hopelijk trekken we de lijn door”, aldus de Nederlander. “De concurrentie zal de benen wel voelen, dat is alleen maar goed voor Primoz.” Gesink loofde ook Van Aert. “Hij laat ons elke keer lachen. Gisteren opnieuw. Bizar hoe hij hier rondfietst. Hij ziet precies nooit af. Wout is een superploegmaat en dan wint hij ook nog eens twee ritten...”



