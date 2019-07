Van Aert: “Misschien kan ik ooit meespelen voor groen” Joeri De Knop in Frankrijk

11 juli 2019

07u46 0 Tour de France Dichter bij de zon dan Wout van Aert in Colmar kwam een Belg nog niet in deze Tour. De 24-jarige debutant blijft onze beste garantie op ritwinst. Even in spaarstand nu op La Planche des Belles Filles, spurtje mennen voor Groenewegen in Chalon en dan weer vol aan de bak. Blíjf er vooral in geloven. ‘The best is yet to come.’

Paul Herygers, Ludo Dierckxsens en Zornik-frontman Koen Buyse wisten het zeker. “Hij had verdorie kunnen winnen”, klonk het unaniem in het dagteam van ‘Vive Le Vélo’. Zo ver wilde Wout van Aert niet gaan. Daarvoor was het respect voor Peter Sagan veel te groot. “Een kampioen”, noemde hij de groenetruidrager die hem net te grazen had genomen. “Moeilijk te verslaan aan het eind van dit soort etappes. Ik stemde mijn spurt af op hem. Omdat ik weet dat hij het gevecht om de beste positie haast nooit verliest. Tweede worden ná Peter is dan ook geen schande.”

Gebrek aan ervaring

En toch. Op die ene, cruciale fout bleef hij vasthaken. Het moment van twijfel dat het verschil maakte tussen ‘net wel’ en ‘net niet’. “Ik zette mijn spurt te laat in. Wat me wel eens vaker overkomt (ook recent nog, op het BK in Gent, red.)”, gaf hij toe. “Sagan zette aan, nam meteen een volle fietslengte en die kloof kreeg ik jammer genoeg niet meer dicht.” Diezelfde fietslengte was effectief ook het verschil op de streep. Van Aert: “Dus reden we ongeveer even rap.”

Dat zijn topsnelheid anders wel vier kilometer per uur hoger lag dan die van Sagan, merkten we op. “Echt? Da’s veel. (lacht verlegen) Maar ik had niet echt de indruk dat ik dichter kwam, hoor. Al bij al deed ik het vrij goed, vind ik. Maar niet goed genoeg om aanspraak te kunnen maken op de ritzege.”

Ach, mag het nog even, op zijn 24ste? Van Aert is in volle bloei. Ontdekt zichzelf. Dat vraagt tijd. “Die aarzeling in de spurt heeft alles te maken met een gebrek aan ervaring”, wist hij. “Ik moet geduldig zijn. Ik ben nog jong, maak fouten. Maar ik léér ook uit die fouten.” Razendsnel, stellen we vast. Bij elke pedaalslag op WorldTourniveau, lijkt Kuifje in Wonderland een stuk wijzer te worden. Kan niet anders of daar moet op korte termijn al iets van komen. Van Aert is op dít moment onze beste garantie op het eerste Belgische Tourritsucces in drie jaar. In een gelijkaardige spurt als gisteren, na een slopende rit: Saint-Étienne, Brioude, Albi, om er enkele te noemen. En er is uiteraard ook de individuele tijdrit in Pau, op 19 juli. “Ik ben zeer tevreden met wat ik tot dusver heb gepresteerd. Dit is een droomscenario, in mijn eerste Tour. Maar tegelijk verlang ik toch naar meer. Van deze goeie benen moet ik profiteren.”

Een groepje zoeken

Mooi, de ambitie is er alvast. Nu nog dat beetje meeval. En vooral de kracht die nodig is om in week twee van zo’n slopende Tour te kunnen scoren. Vandaag, op La Planche des Belles Filles, gaat Van Aert wijselijk in spaarmodus. Daar is hij na die intensieve aanhef nu wel heel even aan toe. “Een goed groepje zoeken en met zo weinig mogelijk energieverbruik binnenglijden”, neemt hij zich voor. “De batterijen wat opladen. Voor zover dat mogelijk is, natuurlijk. Ik ken de streek tamelijk goed, reed er in het verleden wel vaker bergop. Lastig. Niet meteen iets voor een renner van 78 kilogram. (lacht) Bernal weegt er exact twintig minder, las ik. Dan weet je ‘t wel. Zelfs al hang ik er in de slotkilometer nog aan, ben ik aan de finish nóg twee minuten achter hem. Een op voorhand verloren zaak dus. Ik dring niet aan. Na vijf dagen genieten zal ik afscheid nemen van mijn witte jongerentrui. En het geel verdwijnt definitief van de radar. Wat ik wel heb geleerd, de voorbije dagen: ooit kan ik misschien meespelen voor groen. Nu nog niet. Want daarvoor moet je 21 dagen lang in supervorm zijn. Je Tour goed kunnen indelen. Ook daar geef ik mezelf rustig de tijd voor.”