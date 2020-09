Van Aert laat nog niet in zijn kaarten kijken voor de tijdrit van morgen: “Maar als ik er vol voor ga, ga ik zeker van fiets wisselen” JSU/MXG

18 september 2020

18u59 5 Tour de France Opnieuw een horde genomen voor Jumbo-Visma. Niet de moeilijkste, maar de gele brigade staat toch weer een dag dichter bij de eindzege in de Tour met Primoz Roglic. Het slotweekend heeft nog heel wat moois in petto met een klimtijdrit op zaterdag en de koninklijke sprint op de Champs-Élysées zondag. Wout van Aert kan de ploeg nog weinig bijstaan dit weekend en mag dus voor eigen rekening rijden. Voluit in de tijdrit dan maar? “Ik heb mijn reserves vandaag niet moeten aanspreken, straks hak ik de knoop door.”



Het peloton nam tussen Bourg-en-Bresse en Champagnole een halve snipperdag. “Een snipperfinale, maar zeker geen snipperdag”, begon Van Aert. “Er werd heel hard gereden in het begin. Cavagna boezemde iedereen wel angst in, dus met de rugwind was het wel redelijk hard rijden. We waren uiteindelijk blij dat er een groep wegreed, daardoor konden we het in de smalle finale wat rustiger aan doen.”

Een rustige dag was welgekomen voor Van Aert en zijn ploeg na het harde werk in de Alpen van de afgelopen dagen. “Vandaag had ik in het begin nog wat stramme benen”, bekent Van Aert. “Maar het liep wel goed, ik heb mijn reserves niet moeten aanspreken. We gaan straks de knoop doorhakken of ik voluit ga in de tijdrit.”

Fietswissel

Of de verkenning morgen nog een rol kan spelen? “Zeker wel. Het is de bedoeling dat ik samen met Tom (Dumoulin) en Primoz (Roglic) ga verkennen, dat kan zeker meespelen. Maar ik loop al redelijk vrij rond hier, die twee ritzeges hebben mij deugd gedaan. Nadien heb ik mij heel vaak opgeofferd voor de ploeg en niet aan mijn eigen kansen gedacht. Ik kan dat dit weekend wel nog eens doen, want ik kan de ploeg niet meer bijstaan.”

Een zaak lijkt wel al zeker voor de tijdrit. “Als ik er vol voor ga, zal ik wel van fiets wisselen. Dat is iets persoonlijk, iedereen voelt dat anders aan. Ik heb al gemerkt dat ik harder kan klimmen als ik op de pedalen kan lopen. Dat gaat voor mij nu eenmaal beter met mijn koersfiets”, besloot Van Aert.

