Van Aert in het ziekenhuis: “Gelukkig is er wifi. Niet dus” Redactie

04 september 2019

23u47

Bron: Telefacts 0

Wout van Aert werd na zijn dramatische valpartij overgebracht naar het ziekenhuis. “Gelukkig is er wifi. Niet dus”, grapte de Antwerpenaar. Ook de televisie werkte (eventjes) niet. Daarnaast was z’n vrouw Sarah De Bie aanwezig, beiden zaten elkaar al lachend te plagen. “Ik vraag mij altijd af of dat andersom ook zo zou zijn.”