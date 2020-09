Van Aert: “Ik ontdek mezelf hier echt. Misschien moet ik wel nadenken over rittenkoersen van weekje” ODBS

14 september 2020

14u18

Bron: Belga 0 Tour de France Rustdag in de Tour en die zal zeker voor Wout van Aert welgekomen zijn. De tweevoudige ritwinnaar gaf na zijn knappe werk van zondag in de rit naar de Grand Colombier wel aan dat hij nog steeds goed herstelt. “Uiteraard ben ik moe na zo’n lange koersperiode, maar ik mag niet klagen”, gaf hij aan.

Van Aert won al twee ritten in deze Tour de France en vertolkt voor de rest de rol van meesterknecht voor zijn kopman Primoz Roglic. Zondag knalde hij zo hard naar boven dat ondermeer Nairo Quintana en Egan Bernal de groep moesten laten rijden. “Dat was wel een fijn gevoel”, sprak hij na afloop. “Als je in je oortjes hoort dat zo’n mannen moeten lossen, geeft dat wel een boost. Ik ontdek mezelf hier echt wel in Frankrijk. Echt veel tijd om daarover na te denken is er niet in de Tour, maar misschien moet ik in de toekomst wel nadenken over rittenkoersen van een weekje.”

Hoe voelt de Kempenaar zich na 15 etappes in de Tour de France? “Uiteraard ben ik wel moe”, zei hij, “op de Puy Mary (de etappe van vrijdag) was ik iets minder, maar zaterdag en zondag voelde ik me opnieuw heel goed. En dat is wel fijn om vast te stellen, dat je na een minder dag nog steeds herstelt en je ‘slechte’ gevoel maar tijdelijk was. Dus ik mag zeker niet klagen.”

Op de vraag of hij dan niet als een lege vod uit Parijs zal komen, antwoordde hij als volgt in de mixed zone. “Tja, het is nog een week koers en er staan nog een paar zware etappes op het programma, maar zoals ik al zei, ik mag voorlopig niet klagen”, eindigde hij.

