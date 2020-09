Van Aert: “Het was natuurlijk een finale voor mij, maar het belangrijkste was dat Primoz zonder kleerscheuren kon finishen” NVE/JSU

12 september 2020

Wielrennen Weer een stevige rit vandaag in de Tour, ook voor Wout van Aert. De superknecht van Jumbo-Visma moest zich vooral bekommeren om kopman en gele trui Primoz Roglic. Een sprintje op het einde zat er niet meer in voor onze landgenoot.

Had Van Aert bij Team Sunweb gereden, dan zat een nieuwe ritzege er wellicht in. De finale was op maat van onze landgenoot, maar Van Aert plooide zich dubbel voor Primoz Roglic. “Sommigen kunnen hun ritten uitkiezen, maar als je voor de gele trui gaat moet je elke dag aan de bak. Het was best pittig, ja.”

Heel wat sprintkanonnen waren uitgeteld door het werk van Bora-hansgrohe. Er lagen kansen voor Van Aert, maar onze landgenoot heeft zich er niet aan gewaagd. “Ik heb er wel aan gedacht, maar toen we tijdens de meeting vanmorgen zagen hoe tricky de finale was, was het ook heel belangrijk om Primoz vooraan te houden.”

“Ik denk dat we dat perfect gedaan hebben", ging Van Aert verder. “Het was sterk werk van de ploeg. Het was natuurlijk een finale voor mij, maar het is vooral belangrijk dat Primoz zonder kleerscheuren aan de finish is geraakt zonder tijdverlies.”

Eerder op de middag won Belgisch kampioen Tim Merlier de spurt in Tirreno-Adriatico. Van Aert was na de rit nog niet op de hoogte en was duidelijk blij voor zijn vriend. “Ik denk dat hij enorm zal hebben afgezien in de Tirreno, maar ja. Als je die rit na een week koersen nog kunt winnen... Chique!”

