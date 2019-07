Van Aert had z’n zinnen gezet op geel: “Geflikt door crosser” MCA/GVS

08 juli 2019

18u24 0

“Geflikt door ne crosser”, lachte Wout van Aert. Hij had zijn zinnen gezet op de aankomst in Épernay én het geel, maar kon niet opboksen tegen Julian Alaphilippe, die zijn carrière net zoals Wout in het veld begon. “Ik was er op een bepaald opzicht kortbij, maar langs de andere kant ook veraf als je ziet hoe sterk Alaphilippe was. Maar ik heb een dubbel gevoel. Ik moest bij de groep blijven en dan had ik veel kans op de gele trui, maar Alaphilippe zat ook met die trui in het hoofd. Petje af. Hij verdient het als je ziet op welke manier hij het afmaakt.”