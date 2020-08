Van Aert ging tegen de grond en had “te veel schrik” om te sprinten in Nice: “Het was gekkenwerk” Redactie

29 augustus 2020

18u33

Bron: Sporza 4 Tour de France Wout van Aert zat goed vooraan in de finale, maar sprintte toch niet mee in Nice. “Ik had te veel schrik en wilde me er niet tussen gooien”, was hij eerlijk bij Sporza. “Het was gekkenwerk. Er lag in de afdalingen zelfs olie en zeepsop op de weg.”

Voor alle duidelijkheid: Van Aert nam niemand iets kwalijk. “Het regent in deze streek misschien vijf dagen per jaar. Dat dat vandaag gebeurt, is pure tegenslag. Vandaar ook die olie. Hier kan niemand iets aan doen en het is al goed dat er beslist werd om vanaf drie kilometer voor de streep geen tijdsverschillen te noteren. Dat had eigenlijk gerust vroeger gemogen.”

Van Aert kwam zelf ook ten val. Gelukkig zonder erg. “Ik voelde mijn val zó aankomen”, deed de renner van Jumbo-Visma het verhaal. “Je weet dat je niet mag remmen, maar op een bepaald moment moet je dat toch doen. Ik ben met zo’n veertig kilometer per uur onderuit gegaan, maar de schade valt goed mee - enkel wat schrammen. Tom (Dumoulin, red.) en Primoz (Roglic, red.) zijn ongeschonden uit de strijd gekomen. Hoe het met George (Bennett, die steviger onderuit ging, red.) gaat, weet ik niet. Hopelijk schijnt morgen de zon.”

In de finale wilde Van Aert geen risico’s nemen. “Het was gekkenwerk. Ik had te veel schrik om me echt te mengen in de finale en heb me er niet tussen gegooid. Het is het goed recht van de mannen die dat wel willen doen, maar ik vond het tricky.”

