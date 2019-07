Van Aert geeft nieuwe update: “Hoop dat dokter overdreven heeft, want ik wil geen twee maanden van fiets blijven” TLB/GVS

21 juli 2019

12u29 166 Tour de France Wout van Aert heeft op de site van Jumbo-Visma voor het eerst gereageerd na zijn zware val van gisteren in de tijdrit van de Tour de France. De Belgisch kampioen tegen de klok liep een diepe wonde op aan zijn rechterbovenbeen en werd gisteren geopereerd in Pau.

“Ik heb me intussen al neergelegd bij de manier waarop het gelopen is”, aldus Van Aert. “Maar toch zal het natuurlijk pijn doen om via de televisie naar de Tour te kijken. De (sportieve) teleurstelling is natuurlijk wel groot, maar naar de omstandigheden gaat het wel goed. Ik heb niet zoveel pijn, ook dankzij de medicatie. Als ik niet moet bewegen, valt het allemaal wel goed mee.”

“Na de val wilde ik aanvankelijk op mijn fiets stappen, maar toen zag ik de wonde en raakte ik in paniek. Mathieu (Heijboer, de performance coach van Jumbo-Visma) zei me ook dat ik op de grond moest blijven liggen en stelselmatig begin je dan ook wat pijn te voelen. Ik kreeg vragen als ‘kan je jouw been bewegen’ en ‘voel je jouw tenen nog’ en dan weet je wel dat het erop zit.”

De val is dus mijn eigen schuld, maar dat ik me bezeer komt denk ik wel door het hekwerk Wout van Aert

“Ik werd aan de zijkant van de weg gelegd en het was super warm daar op het asfalt. Het leek wel een eeuwigheid te duren tot er hulp kwam en Mathieu (Heijboer) probeerde de wonde ondertussen af te dekken met het doek. Dan kwam de dokter en die begon me de eerste vragen te stellen. Door zijn vragen wist ik dat het wel ernstig was en zo bleef ik toch wel in paniek tot ik in het ziekenhuis was. Ik heb morfine toegediend gekregen, ter plaatse denk ik zelfs al, en daardoor werd alles wel wat draaglijker.”

Vieze bocht

“Om te beginnen was ik denk ik niet echt aan een heel goede tijdrit bezig”, spoelt Van Aert nog eens terug naar gisteren. “Ik had niet de beste benen en we wisten ook dat het moeilijk ging zijn op het klimparcours, dat toch wel wat zwaarder uitviel dan we gedacht hadden. Het laatste stuk richting de finish was wel vrij vlak en ik kreeg van Mathieu te horen dat er achter mij renners sneller waren aan het tussenpunt en dat ik dus vol moest blijven doorgaan.”

De dokter vroeg of ik mijn been nog kon bewegen en mijn tenen nog voelde. Dan wist ik wel dat het ernstig was. Ik bleef in paniek tot ik in het ziekenhuis was Wout van Aert

“Ik was op de limiet aan het rijden en voor het ingaan van de laatste kilometer was er dan de bocht. Ik wist dat het wel een vieze bocht was, maar ik dacht dat ik net daar tijd zou kunnen winnen. Ik ging dus wel snel de bocht in en blijkbaar stuurde ik iets te kort in. Met mijn heup moet ik dan achter het hek blijven haken zijn en zo moet de wonde ontstaan zijn. Al weet ik niet of in het hek eerst met mijn stuur of met mijn heup geraakt heb, op de beelden is het ook moeilijk te zien.”

Kan Van Aert zichzelf iets verwijten? “Ik heb de bocht sowieso te kort ingestuurd. De val is dus mijn eigen schuld, maar dat ik me bezeer komt denk ik wel door het hekwerk. Ik denk dat het een soort valpartij is die zelden gebeurt, maar misschien is het wel iets waar we kunnen over gaan denken om het in de toekomst beter te doen. Het mechanische om de hekken in elkaar te klikken stond slecht opgesteld. Het moet losgekomen zijn en daar heb ik me dan aan verwond. Dat zou veiliger kunnen, maar het is natuurlijk de bedoeling om rond de hekken te draaien en er niet tégen.”

Twee maanden

Van Aert hoopt morgen het ziekenhuis te verlaten. “Ik moet hier blijven zolang de drainages en kleine buisjes die ze tussen de hechtingen hebben gestoken, erin zitten. Hierdoor loopt het wondvocht er makkelijker uit en dat is beter voor de genezing. Die worden er in principe morgen uitgehaald en dan wordt er maandagmiddag gekeken of de wonden voldoende genezen zijn om het ziekenhuis te verlaten. Dan plannen we een verder onderzoek begin volgende week bij een arts in België of Nederland. Nadien volgt een plan om zo snel mogelijk te revalideren.

Ik hoop dat de dokter lichtjes overdreven heeft, want ik ben niet van plan om twee maanden van de fiets te blijven

De dokter plakte al een termijn op die genezing. “Gisteren zei hij dat het een paar dagen zou duren voordat ik weer goed zou kunnen lopen en vijftien dagen tot de wonde goed is gehecht”, zegt van Aert. “Het zou twee maanden duren tot ik weer kan fietsen. Ik hoop dat de dokter lichtjes overdreven heeft, want ik ben niet van plan om twee maanden van de fiets te blijven. Maar ik moet naar mijn lichaam luisteren.”

De drievoudige wereldkampioen hoopt alvast de start van het nieuwe seizoen in het veld niet te moeten missen. “Als bij wonder heb ik geen breuken opgelopen. Dus als ik weer kan fietsen, kan ik ook weer snel conditie opbouwen.”

