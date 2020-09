Van Aert en co maken statement tegen racisme, Bradley Wiggins vindt actie amateuristisch: “Dit is belachelijk” ABD

21 september 2020

10u15

Bron: Eurosport 0 Tour de France Heeft u het gisteren opgemerkt? Veel renners, onder wie Wout van Aert, verschenen aan de start van de laatste Tourrit met aangepaste mondmaskers waarop anti-racismeslogans geschreven stonden met een zwarte stift. Een mooi gebaar. Al was de uitwerking volgens ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins nogal amateuristisch. “Dit was belachelijk”, aldus de Brit.

De strijd tegen racisme kreeg de voorbije weken en maanden veel gehoor in de sportwereld. Denk aan de statements in het voetbal, de NBA, de NFL,... En het wielrennen? Daar bleef het opvallend stil. Dat haalde ook Kévin Reza, de enige zwarte renner in het Tourpeloton, aan in een interview met Eurosport. “Ik wacht niet op een opstand in het peloton, want ik weet dat er geen zal komen. De wielersport is niet klaar voor meer diversiteit.”

Uitspraken die ook werden opgepikt door de rennersvakbond CPA, met vertegenwoordigers van elke ploeg. Vanuit die groep werd het idee gelanceerd om voor de slotrit naar Parijs anti-racismeslogans te schrijven op hun mondmaskers.

Wout van Aert was een groot voorstander van de actie. “Dit is een goed initiatief”, vertelde hij. “De Tour de France is het grootste en beste podium in de wielersport om zo een statement te maken. We hebben veel acties in andere sporten gezien. Het is goed dat we deze boodschap brengen. Ik heb ‘#NoToRacism’ in de grootst mogelijke letters geschreven, want hier sta ik volledig achter.”

“Als sport hebben we nog maar weinig gedaan om racisme een halt toe te roepen”, zei Lotto-sprinter Caleb Ewan, winnaar van twee ritten. “Dit is het grootste sportevenement ter wereld op dit moment. Dit platform willen we gebruiken om het verschil te proberen maken.” Ook ex-wereldkampioen Michal Kwiatkowski stuurde een boodschap de wereld in: “Ras, kleur, religie en onze geboorteplaats kunnen misschien verschillen. Maar we zijn één peloton en hebben veel respect voor mekaar.”

Na de finish op de Champs-Élysées reageerde Reza tevreden. “Ik had een goed gesprek met Matteo Trentin (een van de initiatiefnemers, red.). Hij is een fijne kerel die ik de voorbije drie dagen beter heb leren kennen. Matteo had mooie woorden over voor mij en feliciteerde me met wat ik doe. Vandaag was de start van een lang proces.”

Race, color, religion, language, place of origin might be different. But we are one peleton and have a huge respect for each other. On the last stage of the World’s biggest race riders says as one: #notoracism 🚴🏿🚴‍♀️🚴🏻‍♂️ #TDF2020 pic.twitter.com/Vj6WuA4CbM Michał Kwiatkowski(@ kwiato) link

Wiggins: “Dit was niet krachtig genoeg”

Het was een nobel opzet. Een mooi gebaar. Toch was ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins allesbehalve overtuigd dat dit de manier is waarop het wielrennen zich moest uitspreken tegen racisme. “Dit was belachelijk”, is de Brit scherp in zijn podcast. “Ze hebben meer kwaad dan goed gedaan. De manier waarop... En waarom nu pas, op de slotdag? Enkel en alleen omdat Kévin Reza het in een interview aankaartte. Het was een symbolische actie, ja. Maar dat was het dan ook. There is no unity. Er is geen solidariteit. Een boodschap met een stift op een mondmasker schrijven. Tja, dat is zielig. Het was de slechtste solidariteitsactie die ik ooit heb gezien in de sportwereld. Dit is niet de manier waarop het wielrennen deze problematiek moet aankaarten. Dit was niet krachtig genoeg.”

