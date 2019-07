Van Aert daags na ritzege in Tour: “Dat we ketonen gebruiken? Een non-discussie” MCA/XC

16 juli 2019

Wout van Aert stond daags na zijn ritzege in de Tour VTM-journalist Merijn Casteleyn te woord. “Ik kreeg veel opmerkingen over het gezicht van Elia Viviani (die nét na de finish Van Aert een zure blik toewierp, red.). Eerst snapte ik niet goed waarom, maar toen ik de beelden zag, was het toch iets aparts", klonk het onder meer bij Van Aert. “Het is iets dat bijblijft bij deze overwinning. En dat we ketonen gebruiken? Een non-discussie.” Bekijk hierboven het volledige gesprek.

Who's that dude ? By Viviani. Well done @WoutvanAert #TDF2019 pic.twitter.com/ggvyGu5sof JLG(@ JiLJay) link