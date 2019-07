Van Aert beleeft schitterende eerste week met derde ritzege Jumbo-Visma: “Machtig, hé” DMM/JSU

12 juli 2019

18u29 2 Tour de France Derde ritzege in de Tour voor Jumbo-Visma en weer speelde Wout van Aert een grote rol. Onze landgenoot trok in de slotkilometers een ferme streep waarbij de snelheidsteller niet onder de 60 kilometer per uur ging.

“Machtig, hé. Ik heb niet echt gekeken hoe snel ik reed, maar ik wist dat iets deed wat ik niet kon volhouden. Super dat Dylan het afmaakt. Ik reed bij de aankomst naast de ploegwagen van Mitchelton-Scott. Daar vertelden ze mij dat het fotofinish was, maar Dylan had net genoeg overschot. Het is een schitterende eerste Tourweek voor mij.