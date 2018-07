Val van Gilbert doet ex-renner terugdenken aan Weylandt en Casartelli: "Het kon godsgruwelijk verkeerd aflopen" Thijs Zonneveld

25 juli 2018

09u30

Bron: Algemeen Dagblad 0 Tour De France De val van Philippe Gilbert gisteren in de zestiende rit van de Tour de France deed Thijs Zonneveld, ex-renner en columnist bij Algemeen Dagblad, terugdenken aan Fabio Casartelli, Andrei Kivilev en Wouter Weylandt. "Gilbert verdween in een ravijn waarvan niemand wist hoe diep het was."

Het was alsof hij sliep. Zijn knieën opgetrokken, de ogen gesloten. Het asfalt was zijn kussen, de hitte een deken. Het rood naast zijn hoofd was zo helder dat het verf leek. Naast hem lag zijn fiets, wachtend tot hij weer op zou staan.

Maar Fabio Casartelli stond nooit meer op.

