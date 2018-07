Uran trekt zich terug uit de Tour: "Voelde heel de dag lang pijn, overal in mijn lichaam" SDD

19 juli 2018

11u49

Bron: EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0 Tour De France Vlak voor de 12e etappe vandaag heeft Uran forfait gegeven voor de rest van de Tour. De Colombiaan kan niet verder na zijn zware crash afgelopen zondag op de kasseien. De pijn in zijn linkerarm en -been zorgen ervoor dat de ploeggenoot van Sep Vanmarcke niet genoeg kracht heeft om voldoende te kunnen trappen.

Zijn ploeg, Education First–DRAPAC, hoopte in eerste instantie dat de Colombiaan na de rustdag terug voldoende kracht zou hebben, maar de gevolgen van de crash wegen duidelijk te zwaar.

“Vandaag moet ik wat slecht nieuws delen”, zei Uran teleurgesteld. “Ik heb niet voldoende kunnen recupereren na de crash. Gisteren, in de eerste echte klim, voelde ik heel de dag lang pijn, overal in mijn lichaam.”

“De gezondheid van de renner is het belangrijkste", aldus teambaas Charly Wegelius. "Rigo is niet hersteld van zijn val op de kasseien. Zijn positie op de fiets is gecompromitteerd en dat kan hem op langere termijn parten spelen. Samen met Rigo hebben we beslist dat hij best de Tour verlaat zodat hij kan herstellen."

“Uiteraard gaan we Rigo missen. Hij is een grote leider op en naast het parcours, “ vertelt de CEO van het team, Jonathan Vaughters. “We kijken er naar uit om hem volledig gezond terug te hebben voor de rest van het seizoen. De renners die nu blijven, zijn vechters en er komen zeker nog wat kansen voor ons aan in de bergen. Voor ons begint vandaag een andere Tour.”

De exit van Uran, betekent dat Education First – DRAPAC het over een andere boeg zal moeten gooien. Vanmarcke, die in de Roubaix-etappe nog als meesterknecht fungeerde voor Uran, zal nu waarschijnlijk meer voor eigen rekening kunnen rijden.

Naast Richie Porte (BMC) verliest de Tour nu nog een favoriet voor het Geel. De Colombiaan eindigde vorig jaar nog tweede, op 54 seconden van winnaar Chris Froome.