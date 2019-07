Uitgelaten sfeer bij zijn ploeg, maar Debusschere zat diep na ploegentijdrit: "Mentaal heel zwaar” BA/NVK

08 juli 2019

07u34 0 Tour de France 7 kilometer. Langer kon Jens Debusschere (29) zijn wagon niet aan de Katusha-trein haken. Geen enkele renner deed er langer over om de streep te halen. Hij zit diep. “Ik kan geen verklaring geven.”

De sfeer bij Katusha was uitgelaten na de ploegentijdrit. Amper 6 seconden achter Team Ineos - onverhoopt goed. Mecaniciens deelden schouderklopjes uit. De Duitse connectie bulderde van het lachen op de rollen.

Twintig meter van de ploegbus stond Jens Debusschere. Het hoofd naar het asfalt. De moed in de schoenen. Meer dan 5 minuten na zijn ploegmaats was de West-Vlaming binnengekomen. Met voorsprong de langzaamste van de dag - nummer voorlaatst Kevin Ledanois deed er een minuut en twaalf seconden minder lang over. “Mentaal is dit heel zwaar”, zuchtte Debusschere. “Ik had niet gedacht dat ik al zo snel zou moeten lossen. Tijdens mijn laatste kopbeurt voelde ik m’n benen plots vol lopen. Daarna kon ik simpelweg niet meer aanpikken. Ik kan geen verklaring geven.”

Het ging de West-Vlaming niet alleen over die ploegentijdrit. Zaterdag had hij ook al een uitgelezen kans op een ereplaats laten liggen in de sprint. “Het team had hem perfect afgezet”, aldus ploegleider Dirk Demol. “Eigenlijk had hij altijd top tien, misschien zelfs top vijf moeten rijden. Maar op 400 meter van de finish is Jens ontploft.”

Debusschere weet dat maar al te goed. “Ik heb Rick Zabel meteen gezegd dat de volgende sprint voor hem is. Mijn ploegmaats moeten hun leven niet blijven riskeren voor een spurter die zich op kant moet zetten.”

Niet dat die hem veel kwalijk nemen. Het medeleven bij zijn collega’s was groot. Noch Katusha, noch de Debusschere hadden zijn vormdip zien aankomen. “Op vlak van zijn fysieke waarden is er geen probleem”, zegt Demol. “Maar mentaal is hij aangeslagen.” Debusschere trekt zich op aan het feit dat hij in zijn eerste Tour in 2015 ook een inzinking kende, maar er op het einde weer doorkwam. Demol: “We gaan zorg dragen voor Jens. We geven hem niet op, we zullen hem hierdoor sleuren.”