UCI-voorzitter Lappartient trots op wielersport: “Dat we Parijs halen, bewijst dat ons protocol grondig is én gerespecteerd wordt” KDW/TLB

19 september 2020

Tour de France Ook UCI-voorzitter David Lappartient zakte af naar Antwerpen voor de voorstelling van het parcours van het WK wielrennen van 2021. De Fransman verwacht een spectaculaire koers en kansen voor de Belgen. Voorts had hij het vanmorgen ook even over de Tour de France, die uiteindelijk gewoon Parijs haalt. "Dat maakt me enorm trots."

Over het WK in België:

“In 2021 zijn we toe aan de 100ste editie van het WK en die editie wilden we laten doorgaan in één van de vijf ‘stichtende’ landen. België hoort daarbij. We zijn heel blij dat de strijd om de regenboogtrui hier georganiseerd wordt. Er is geen enkele andere regio ter wereld waar de passie voor de koers zo groot is als in Vlaanderen. Dit is de ideale plek. Het WK is een speciale koers, er hangt altijd een aparte sfeer rond. Hier heb je dan ook nog eens de typische Vlaamse koersaspecten, zoals de kasseihellingen. We hebben ons een beetje geïnspireerd op de Ronde van Vlaanderen en ik ben overtuigd dat het buitengewoon wordt. En toch wel pittig voor de renners.”

Over het parcours:

“Het is een mooi parcours. De start in Antwerpen is natuurlijk ook een knipoog naar de Ronde van Vlaanderen. De aankomst in Leuven, een regio met veel kasseihellingen, zorgt er dan onder meer voor dat we een groot deel van Vlaanderen doorkruisen. We zijn heel tevreden met deze omloop. We hebben nauw samengewerkt met de organisatoren en het wordt sowieso een spectaculaire koers.”

De favorieten:

Over de voornaamste kanshebbers op de zege, moet Lappartient niet te lang nadenken. “De Belgische Flandriens zullen in het voordeel zijn. Iemand als Greg Van Avermaet moet zeker kunnen winnen. Hij verdient dat ook. Maar ook anderen, zoals Philippe Gilbert, zullen zeer gemotiveerd zijn. Gilbert heeft ook veel ervaring in dit soort wedstrijden. Ik denk ook aan Peter Sagan: het lijstje met favorieten zal lang zijn.”

Tour de France:

“Ik ben heel blij dat voor de wielersport dat de Tour de France volledig gereden kan worden. Ook op financieel vlak is dat zeer belangrijk. Als er geen Tour zou zijn geweest, dan was de situatie zeer moeilijk geworden voor de ploegen. Ik heb president Emmanuel Macron woensdag ontmoet en ik heb hem bedankt, omdat de staat ook enorm veel steun heeft geboden. Dit is een krachttoer geweest. We zijn vertrokken in Nice, een rode zone, en komen aan in Parijs, een donkerrode zone. Maar toch kunnen we de hele ronde afwerken. Dit is een mooi voorbeeld geweest van hoe het kán. Met disipline, ook van de toeschouwers. Fingers crossed dat we ook het WK, de klassiekers, de Giro en de Vuelta volledig en normaal kunnen afwerken.”

Het coronaprotocol in de koers:

Geen enkele renner testte positief in de Tour. Dat geeft Lappartient ook hoop voor wat komt. “Het gezondheidsprotocol van de UCI is zéér stikt. In andere sporten kan een hele ploeg besmet zijn, bij ons testte er tijdens de Tour niet één renner positief. Wel vier andere mensen, op zo’n zevenhonderd in de Tourbubbel. Dat toont dat het protocol gerespecteerd wordt, ook door de ploegen. Dat moeten we nu ook terugzien in de andere grote rondes en in de klassiekers.

