UCI spreekt Chris Froome vijf dagen voor start van de Tour vrij: viervoudig Tourwinnaar krijgt geen enkele sanctie MDB

02 juli 2018

11u18

Bron: UCI 826 Tour De France Nieuwe wending in de salbutamolzaak rond Chris Froome. Een dag nadat 'Le Monde' met het bericht kwam dat de ASO de Britse renner een startverbod wilde opleggen, spreekt de UCI de kopman van Team Sky vandaag vrij. Zo kan hij zaterdag dus zomaar aan de start verschijnen van 'La Grande Boucle', al is het nog wachten op de reactie van ASO. Froome krijgt dus ook geen enkele straf.

"De Internationale Wielerunie bevestigt dat de antidopingprocedures waarbij de heer Christopher Froome betrokken is, nu afgesloten zijn", klinkt het in een officiële mededeling van de UCI. "De UCI leidde een tuchtprocedure in overeenkomstig met de UCI Anti-Doping Rules (ADR) waarin de heer Froome zijn recht uitoefende om te bewijzen dat zijn abnormaal resultaat (de overschreden salbutamolwaarde red.) het gevolg was van een toegestaan gebruik. De procedure startte met een bewijsfase waarbij de UCI en de heer Froome overeenkwamen dat het UCI Antidopingtribunaal zou beslissen of bepaalde informatie aan de heer Froome verstrekt kon worden om zijn verdediging voor te bereiden. De UCI heeft in dat stadium al het advies van het WADA geraadpleegd, waarin namens Froome een aanzienlijk aantal deskundigenrapporten en wetenschappelijke rapporten zijn ingediend."

"Na de bewijsfase vroeg de heer Froome om aanvullende informatie van WADA over het salbutamol-regime. Na het ontvangen van die informatie van WADA diende de heer Froome vervolgens zijn verklaring voor het abnormale resultaat van 4 juni 2018 in, samen met aanvullend deskundig bewijsmateriaal. De UCI heeft al het relevante bewijsmateriaal in detail bestudeerd (in overleg met zijn eigen experts en experts van WADA). Op 28 juni 2018, lichtte WADA de UCI in dat het op basis van de specifieke feiten van de zaak zou accepteren dat de steekproefresultaten van de heer Froome geen AAF vormen. In het licht van WADA's ongeëvenaarde toegang tot informatie en het auteurschap van het salbutamol-regime, heeft de UCI besloten - gebaseerd op het standpunt van WADA - om de procedure tegen de heer Froome te beëindigen."

"Hoewel de UCI duidelijk de voorkeur had gegeven om de procedures eerder dit seizoen te kunnen afsluiten, moest het ervoor zorgen dat de heer Froome een eerlijk proces zou krijgen, zoals het ook zou gaan bij elke andere renner, en dat de juiste beslissing zou genomen worden. Na het verkrijgen van het standpunt van WADA op 28 juni 2018, heeft de UCI de formele en met redenen omklede beslissing naargelang de omstandigheden zo snel mogelijk opgesteld en uitgebracht."

Froome krijgt dus geen enkele straf nadat er op 7 september in de Vuelta van vorig jaar een te hoge concentratie van salbutamol in zijn urine werd aangetroffen. Die beslissing zal heel wat reacties uitlokken, beseft ook de Internationale Wielerunie. "De UCI begrijpt dat er een aanzienlijke discussie zal volgen over dit besluit, maar wil iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in wielrennen geruststellen dat de beslissing gebaseerd is op adviezen van experts, het advies van WADA en een volledige beoordeling van de feiten van de zaak. De UCI hoopt dat de wielerwereld zich nu kan richten op de komende wedstrijden op de wielerkalender."

Zo verschijnt Chris Froome zaterdag wellicht gewoon aan de start van de Tour de France. De kopman van Team Sky gaat vol voor zijn vijfde eindoverwinning in 'La Grande Boucle'. Daarmee zou hij zich naast grootheden als Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain hijsen.