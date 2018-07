UCI maant Sky aan om Franse fans niet langer te beledigen YP

24 juli 2018

17u34

Bron: Belga 1

UCI-voorzitter David Lappartient heeft de wielerformatie van Sky in de Ronde van Frankrijk opgeroepen Franse fans niet langer te beledigen. David Brailsford, teamchef van de ploeg van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome en geletruidrager Geraint Thomas, legde de schuld voor het negatieve gedrag ten opzichte van zijn toppers bij het thuispubliek. "Dat boe-geroep en spugen is een typisch Frans dingetje", vertelde Brailsford gisteren op de rustdag.

Lappartient, namens de internationale wielerfederatie op bezoek in de Tour, vindt dat een verkeerd signaal. "In de eerste plaats zijn het niet allemaal Franse supporters langs de weg, maar mensen uit alle windstreken. Ik denk dat het niet gezond is één nationaliteit de schuld te geven. Bovendien gooit Brailsford olie op het vuur, net nu iedereen probeert de gemoederen tot bedaren te brengen."

Froome werd kort voor de Tour vrijgesproken van overmatig gebruik van het astmamiddel salbutamol.