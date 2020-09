Twee weken ‘Vlaeminck in de Tour’: “Het wielrennen moet meer zelfrespect hebben en afdwingen” Stijn Vlaeminck

12 september 2020

16u58 0 Tour de France De Tour is bijna twee weken ver. Met de Alpen in zicht heeft Stijn Vlaeminck - één van onze mannen in La Grande Boucle - zijn ervaringen opnieuw neergepend. Daarbij had hij het vooral over de nieuwe maatregel in de Tour om geen publiek meer toe te laten bij de aankomsten. “Een doekje voor het bloeden.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Eindelijk. Veel te laat. Dat wel. Maar eindelijk, de bende van Christian Prudhomme doet toch iets om de schijn hoog te houden voor ogen van de wereld. Selfiesticks die Sagan een excuus geven om van zijn sprintlijn af te wijken zullen er de laatste week van de Tour niet meer bij zijn. Oef. Maar moeten we nu blij zijn en de loftrompet steken voor ASO? Hell No!

Het is een doekje voor het bloeden, want het probleem schuift gewoon op. De fans botsen op 300 meter van de zwarte aankomststreep dan wel op hoge groene dranghekkens, vanaf meter 301 kunnen ze wel gewoon weer rijen dik de helden met twee wielen toeschreeuwen. Inclusief rondvliegend schreeuwspeeksel. Maar keeping up appearances.

Op televisie zal de aankomst alvast clean lijken. En heb je de beelden van de startzone al eens gezien? Elke dag drukker. Ik kreeg een video doorgestuurd van mijn collega Jan Suykens. Op de koppen lopen. Degoutant. Wat gaat ASO daaraan doen? Gelukkig zijn er nog de lokale overheden. De Grand Colombier wordt straks volledig afgesloten. Met de Peyresourde in gedachten de enige juiste beslissing.

***

De Tour de France is machtig. Maar - en sorry voor wie dit niet graag leest - de Tour de France blijft uiteindelijk wel ook gewoon maar een sportwedstrijd. De grootste wielerwedstrijd ter wereld. Maar het blijft een sportwedstrijd. En het moet zich ook zo gedragen.

Het belang van deze koers is natuurlijk onmetelijk voor de wielersport. Helaas. Geen Tour. Minder sponsors. Ploegen smeken nu al bij bedrijven om mecenas van de koers te worden. Op hun blote knieën als het moet. Met opgetrokken kousen, misschien. Zonder Tour zou het alleen nog maar moeilijker worden.

***

Het is de mooiste sport, maar ook de meest fragiele. En het is vaak ook amateurisme ten top. Dat is de charme. Of dat is toch wat ons wordt wijsgemaakt. Wij wonen in Vlaanderen. En als ‘de verslaggever op den TV’ blijft zeggen dat dat net de schoonheid van de koers is, gaan wij, brave Vlamingen, dat ook geloven. Dan denken we dat dat echt zo hoort.

Maar het wielrennen en zijn coureurs horen niet meer thuis in de bruine kroeg. Dat is iets van vroeger. Ik weet het, nostalgie is sterk. Maar wielrenners zijn het summum van topsporters. Behandel hen ook op die manier. Jij ook, beste Michel. Of is het maar normaal dat je over Marc Soler van Movistar openlijk op tv zegt dat hij niet vooraan in de rij stond als het op intelligentie aankwam? Zou je dat ook doen bij een Vlaamse renner?

Het wielrennen moet meer zelfrespect hebben en afdwingen. Coureurs moeten zich meer als sterren gedragen en niet zomaar alles aanvaarden. Al zeker niet van organisaties als ASO die denken dat ze machtiger zijn dan Napoleon.

Lees ook:

Eén week ‘Vlaeminck in Frankrijk’: “Het onzichtbare virus is genadeloos. Ook in de Tour”

Geen fans meer welkom in aankomstzones Tour, maar wel massa volk bij de start: “Een gigantisch probleem”