Twee ritzeges, dus neemt Ewan twee keer een verfrissende duik in het zwembad GVS

23 juli 2019

23u49 0

Uiteraard was de sfeer uitgelaten bij Lotto-Soudal. Caleb Ewan zorgde voor een derde ritzege in de Tour en verdiende op deze snikhete dag dan ook een verdiende duik in het zwembad. Eerst sprong hij met koerskleren zelf het water in, later op de avond werd hij met kleren én schoenen door zijn ploegmaats het water in gegooid. Ook Tim Wellens en Tiesj Benoot werden vervolgens nat - de ambiance zit goed.

Wanneer je na 177 kilometer fietsen in de bloedhitte een etappe wint... 💦 pic.twitter.com/JYeitPwxeI NOS Wielrennen(@ NOSwielrennen) link