Twee op twee voor indrukwekkende Groenewegen, Gaviria én Greipel gedeklasseerd XC

14 juli 2018

16u15 15 Tour De France Geen Franse zege op Quatorze Juillet, wél een Nederlandse. Dylan Groenewegen heeft nu ook de achtste etappe van de Tour gewonnen. Daarnaast kregen André Greipel en Fernando Gaviria het met elkaar aan de stok, waarna beide renners werden gedeklasseerd . Greg Van Avermaet mag morgen in de gele trui naar Roubaix trekken.

Net zoals gisteren hadden er weinig renners zin om deel uit te maken van de vroege vlucht. Marcus Burghardt trok al vroeg in de aanval, maar besloot zich vervolgens te laten inlopen. Opvallend: de Duitse ploegmakker van Peter Sagan zette zich gewoonweg op kant en applaudisseerde voor zijn collega’s. Een cynisch gebaar. Wederom collectieve staking in het peloton.

So @MBurghardt83 went solo to applause his fellow friends in the peloton ! 👏😅

Donc @MBurghardt83 est sorti pour applaudir ces compagnons du peloton ! 👏😅#TDF2018 pic.twitter.com/453sXHQhEZ Le Tour de France(@ LeTour) link

Een halfuur later reed Laurens ten Dam wat voor de grote meute uit. Onze noorderbuur werd nadien vergezeld door Marco Minnaard en Fabien Grellier. Met z’n drieën reden ze een voorgift van zes minuten bij elkaar, waarna Ten Dam zich liet uitzakken. Het was tevens niet z’n bedoeling om in de vroege vlucht te zitten.

Minnaard en Grellier trokken zo met z’n tweetjes op pad. Het leidersduo werkte goed samen, maar de sprintersploegen hadden het zaakje onder controle. Vooral Jelle Vanendert en Tim Declercq moesten in de achtergrond aan de bak. Zo werden de twee avonturiers tijdig bij de lurven gevat.

Pech Martin en straf Greipel en Gaviria

Een massasprint in de straten van Amiens was onvermijdelijk. Peter Sagan kwam te vroeg op kop en werd vervolgens voorbijgesneld door Dylan Groenewegen, die zijn tweede zege op rij boekte. André Greipel won het robbertje van Fernando Gaviria -die de Duitser zelfs een kopstootje graf- voor de tweede plek. Máár: beide renners werden na het akkefietje gedeklasseerd. De Duitser en de Colombiaan werden teruggezet naar de 92ste en 93ste plaats in de rituitslag, de laatste plaatsen in het peloton.

Zo werd Sagan alsnog tweede, die een geweldige zaak doet in het puntenklassement. Nog dit: Daniel Martin smakte in de slotfase tegen de grond en verloor uiteindelijk meer dan een minuut. Pech voor de Ier.

¡¡Bochornoso lo de Gaviria con Greipel ha podido tirar al alemán y liarla pardisima! #TDF2018 pic.twitter.com/66uQRYRrKe Pedro(@ Pedriove) link