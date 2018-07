Twee op een rij voor Astana: Cort Nielsen snelt met krachtsexplosie naar ruikers na sprint met drie overgebleven vluchters GVS

22 juli 2018

17u30

Bron: Eigen berichtgeving 19 Tour De France Magnus Cort Nielsen (Astana) mocht triomferen in de vijftiende etappe van de Tour de France. De Deense krachtpatser toonde zich in de sprint duidelijk de snelste van een sterk uitgedunde vroege vlucht. Met drie stormden ze richting finish, Jon Izagirre werd tweede, Bauke Mollema moest zich tevreden stellen met een derde stek. Na de winst van Fraile gisteren de tweede zege op rij voor het Kazachse team. Het peloton hield een tweede rustdag op rij, alle favorieten bolden dertien minuten later zij aan zij over de finish. Geraint Thomas blijft dus leider.

Daags voor de Pyreneeën en de tweede meer dan welgekomen rustdag kregen de renners een tocht van 181 kilometer voor de wielen. Net als gisteren was het parcours op maat van de vrijbuiters, dus waren de plaatsjes in de vroege vlucht duur. Enorm duur. De Gendt, Barguil, Yates, allen probeerden ze een vroege onderneming in elkaar te boksen, maar het was vechten tegen de bierkaai. Na 43 waanzinnige kilometers was het dan toch eindelijk prijs. Een groep van 29 lieden zonderde zich af. Greg Van Avermaet en Serge Pauwels kregen onder meer Rafal Majka, Bauke Mollema, Domenico Pozzovivo, Peter Sagan en Sonny Colbrelli mee.

Op het tweede klimmetje van de dag – de Côte de Sié – gooide Lilian Calmejane de knuppel in het hoenderhok. Hij koos voor de solo, maar reed op het glooiend traject nooit meer dan anderhalve minuut bij elkaar. Een nutteloze onderneming, vond ook de ploegleider. Vanuit de wagen kreeg de Fransman van Direct Energie consignes om zich opnieuw te laten uitzakken. Met een lang gezicht hield Calmejane dan maar de pedalen stil.

Twee Fransen

Vervolgens regende het aanvallen. Terpstra, Van Avermaet en Skujiņš raakten niet weg, het Franse duo Bernard en Grellier slaagde daar uiteindelijk wél in. Met een voorgift van anderhalve minuut begonnen ze aan de laatste en lastigste onderneming van de dag. De Pic de Nore was een obstakel van twaalf kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3 procent.

Voer voor de echte berggeiten dus. Majka plaatste op de steile flanken een demarrage, rolde de twee Fransen op en zette met een voorgift van dertig seconden de lange afdaling naar Carcassonne in. Mollema en Kort Nielsen achtervolgden, van Pauwels en Van Avermaet geen enkel spoor. Onze Belg van Team Dimension Data zou later wel nog tegen het asfalt smakken. Met een elleboogbreuk moest Pauwels uiteindelijk noodgedwongen opgeven.

De twee achtervolgers kregen het gezelschap van vijf stuks, kilometerslang was het zo een strijd van één dappere Pool tegen zeven wilde jagers, maar Majka moest op 13 kilometer van de meet toch de duimen leggen. Toen iedereen even naar elkaar keek, wisten drie kompanen zich af te zonderen. Cort Nielsen, Mollema en Izagirre waren de slimsten van het pak en grepen in een mum van tijd een halve minuut bij elkaar. Een sprint zou oordelen over de ritzege, en daar toonde de Deense krachtpatser zich met sprekend gemak de snelste. Hij zette zich vroeg op kop en rondde de klus uitstekend af. Twee op twee voor Astana, gisteren ging Fraile met de zege aan de haal. Izagirre werd tweede, Mollema derde.

Rustdag voor... rustdag

In het peloton een hele dag niets van suspense. Daniel Martin probeerde met een schuchtere demarrage wat tijd terug te pakken, maar zijn moedige poging leverde uiteindelijk niets op. Zij aan zij bolden Thomas, Froome en Dumoulin dus over de meet. Morgen krijgen de renners een rustdag, dinsdag duiken ze de Pyreneeën in.

De zestiende rit, 218 kilometer lang, brengt hen van Carcassonne naar Bagnères-de-Luchon. Na twee colletjes van vierde categorie volgen in de finale nog een col van tweede en twee van eerste categorie. Op de Col de Portet d'Aspet (5,4 km aan 7,1%) volgen de Col de Menté (6,9 km aan 8,1%) en de Col du Portillon (8,3 km aan 7,1%). Na de top van die laatste hindernis is het nog tien kilometer dalen naar de aankomst in Bagnères-de-Luchon, dat zich de "Koningin van de Pyreneeën" noemt. Daar wel vuurwerk in de groep der favorieten?