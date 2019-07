Twee maanden? Drie maanden? Of nóg langer? "Desnoods géén veldritseizoen voor Van Aert” Joeri De Knop

29 juli 2019

06u00 0 Tour de France Twee maanden? Drie maanden? Of nóg langer? Niemand die het herstelproces van Wout van Aert exact kan inschatten. Desnoods slaat hij eens een veldritseizoen over, als het aan coach Marc Lamberts ligt. “Ik wil dat hij eerst 100% geneest.”

Ondertussen, in België… Wout van Aert (24) herstelt er nog steeds van zijn ­zware valpartij in de slotfase van de ­individuele Tourtijdrit in Pau. De renner draaide een bocht iets te kort in en raakte het dranghekken, waarbij een uitsteeksel van de klem zich in zijn bovenbeen en heup boorde en een grote, ­gapende wonde aanbracht. Na een eerste operatie in het Centre Hospitalier in Pau (hechting van het onderliggende spierweefsel) werd Van Aert overgebracht naar vertrouwde grond, het AZ Sint-Elisabeth in Herentals. Daar bleek afgelopen woensdagochtend een tweede ingreep (hechting van de pees) noodzakelijk om optimaal te kunnen genezen. Tijdens het slotweekend van de Tour gunde de drievoudige wereldkampioen veldrijden en Tourritwinnaar in Albi fans en sympathisanten op zijn Instagramaccount een blik achter de schermen van wat hij “de eerste ­babystapjes in mijn ­revalidatie” noemt. “De dag na de operatie had ik veel pijn, nu gaat het beter. Ik lig nog in bed zonder dat ik iets kan. Ik doe een paar kleine oefeningen om er wat ­beweging in te houden. Hopelijk is mijn ‘horizontaal ­leven’ bijna voorbij. Thuis staat een ziekenhuisbed klaar, maar het heeft geen zin om daarheen te gaan als ik het bed niet uit kan. De val heeft een grotere impact op me dan aanvankelijk gedacht.”

Vraag is hoe lang Van Aerts herstel­proces precies in beslag zal nemen. De dokter in Pau sprak over twee maanden, de renner zelf hoopte op iets minder. “Niemand die het op dit moment exact kan inschatten”, heeft ook personal coach Marc Lamberts er het raden naar. “Het was hoe dan ook geen mooie blessure. De operaties zijn goed verlopen, maar het zal tijd kosten om volledig te genezen. Dat laatste is voor mij ook ­prioritair. De start van het nieuwe ­veldritseizoen zou hij in elk geval aan zich laten voorbijgaan. Zijn debuut was gepland voor eind oktober. Maar dat schuift wellicht op.” November? ­December? Januari? Lamberts zegt het niet te weten. “Het kan zelfs nóg later. Desnoods slaat hij het veldritseizoen helemaal over en komt hij weer op volle kracht in het klassieke voorjaar van 2020. Eigenlijk maakt het niet uit. Eerst wil ik dat hij 100% geneest. Weer coureur wordt. En op WorldTour-niveau zijn plaats aan de absolute top, waar hij thuis hoort, opnieuw inneemt.”