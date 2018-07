Trotse Van Avermaet: "Dit doet niet elke geletruidrager" XC

17 juli 2018

19u45

Bron: Belga 4 Tour De France Greg Van Avermaet houdt zijn gele trui nog een dagje langer. Hij schoof mee in de vroege vlucht en werd uiteindelijk vierde. "Ik ben heel trots dat ik die trui nog een dagje langer mag dragen", zei hij, "maar deze inspanning zal ik morgen wellicht bekopen. Dan zal het wel gedaan zijn met de pret."

"Veel opties had ik vandaag niet", aldus de gele trui na afloop. "Wilde ik nog in het geel staan, dan moest ik meeschuiven in de ontsnapping. Ik hoopte vooraf op dit scenario en ben blij dat het zo is uitgedraaid. Ik ben meestal niet slecht na een rustdag en voelde al snel dat de benen goed waren, dus besloot ik om in de aanval te gaan."

"Ik moest diep gaan om die aansluiting nog te maken met de kopgroep, maar dat lukte en dan was het wachten op een reactie van team Sky. Maar die kwam niet en toen besefte ik dat het een goede dag voor mij zou worden. Dus ja, ik ben tevreden over vandaag. Als je met Alaphilippe en nog een paar andere klimmers op pad bent, dan weet je dat een ritzege wellicht geen optie is, dus reed ik voor het geel. Dit was het maximale dat ik er uit kon halen."

"Ik ben trots op deze trui en wil die niet zomaar afstaan", ging hij verder. "Ik wil deze trui ook eer aandoen. Ik toonde me al verschillende keren, werd tweede in Roubaix in het geel en ging nu in de aanval. Dat doet niet elke geletruidrager, maar ik ben een renner die graag in het offensief gaat en ik wilde natuurlijk ook graag een ritzege. Ik kan alleen maar tevreden zijn met hoe het gaat. Natuurlijk is dit niet te vergelijken met ritwinst, maar het gevoel komt er wel dichtbij. Hoe langer ik deze trui draag, hoe meer ik ervan geniet. Morgen is het wellicht mijn laatste dag in het geel. Het is een korte etappe met vier grote cols waar het nooit zal stilvallen, een horroretappe. Ik ben diep gegaan en zal dat morgen allicht moeten bekopen."