Trio Quintana-Landa-Valverde: "Dit is dé kans voor Movistar om Tour te winnen" Nico Dick in Frankrijk

06 juli 2018

14u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour De France Als je met Nairo Quintana, Mikel Landa en Alejandro Valverde als kopmannen van start kan in een grote ronde, moét je ambitie hebben. En dat heeft Movistar ook. Tijdens de teamvoorstelling in Cholet werden er geen doekjes om gewonden. En de drie, die blijken -voorlopig- helemaal op dezelfde golflengte te zitten.

"Quintana, Landa en Valverde starten op gelijke voet", vertelt teammanager Eusebio Unzué. "De eerste negen dagen wordt een hels avontuur. Op de rustdag in Annécy (na de kasseirit, red) zullen we een eerste evaluatie maken en beslissen hoe het verder moet."

Valverde onderstreepte de ambities. "We moeten vol voor winst gaan. Met ons drieën aan de start is dit misschien wel de grootste kans ooit voor Movistar. Persoonlijk schat ik voor mijn twee ploegmaats wel net dat tikkeltje hoger in dan mezelf. En daarbovenop Quintana heeft de meeste ervaring. Ik zal met plezier voor hen werken wanneer nodig..."

Ook bij Landa was van interne rivaliteit -wat in bepaalde media eerder gesuggereerd werd- absoluut niets te merken. "Het voelt goed om medekopman te zijn. We gaan er samen voor strijden en ik kan zowel van Valverde als van Quintana veel leren. Wie weet kan ik daar naarmate de Tour vordert, ook mijn voordeel uit halen."

Over Team Sky en Froome

Landa kent uiteraard Chris Froome. Vorig jaar was de Spanjaard immer de luxeknecht van de Brit bij Team Sky. "Ik heb daar vooral geleerd hoe Froome en zijn teammaats hun inspanningen doseren. Ze zullen nooi energie verspillen als het niet nodig is. En ik verwacht niet dat het dit jaar anders zal zijn als ze na de eerste negen dagen in goede positie zitten. Het werkt in het verleden, dus waarom zouden ze dat plan veranderen? Het verschil tussen Team Sky en Movistar? Verwaarloosbaar! Ook Movistar is een goed uitgebalanceerd team."

Quintana: "We moeten ons niet te veel van Team Sky aantrekken, maar van onze eigen sterkte uitgaan. We staan alle drie aan de start in de best mogelijke conditie."

Over boegeroep aan adres Froome

Landa, Valverde en Quintana hebben gisteren ook het boegeroep aan het adres van Chris Froome tijdens de teamvoorstelling gehoord. "Dat is jammer en verontrustend”, klinkt het in koor. "Dit is voor niemand leuk", vertelde Valverde. "Ik hoop dat dit stopt eenmaal de Tour effectief is gestart."

Landa: "Tegenwoordig zie je steeds meer dat fans, en nu heb ik het over alle sporten, kant kiezen en extreem supporteren. Love or hate."

Quintana. "Dat boegeroep moet veroordeeld worden. Het is niet goed voor Froome, maar ook niet voor de wielersport. Anderzijds… Je oogst wat je zaait”, besluit de Colombiaan toch wel met een kritische noot richting Froome en Team Sky.