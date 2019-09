TRAILER. Zo beleefde Wout van Aert de Tour de France DVDE

03 september 2019

11u32

Bron: VTM 0

Telefacts geeft een exclusieve kijk achter de Tour de France van wielrenner Wout van Aert. Daar verbaasde hij de hele wielerwereld. Hij hielp zijn ploeg aan de gele trui en winst in de ploegentijdrit. Enkele dagen later won hij zelf een sprintetappe. Maar dan ging het mis. Van Aert startte als topfavoriet in de individuele tijdrit maar knalde in de laatste kilometers tegen een dranghekken. Tour voorbij, een zware blessure, en een maandenlange revalidatie als gevolg.

De volledige documentaire kan u woensdag bekijken in Telefacts om 22.50 uur bij VTM.