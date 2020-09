Tourwinnaar Pogacar: “Niet te geloven. Dit is een droom” ABD

19 september 2020

18u24 10 Tour de France Van Van een memorabel Tourslot gesproken. Tadej Pogacar flikte het - schijnbaar - onmogelijke door Primoz Roglic nog uit het geel te rijden. De 21-jarige Sloveen reed een fabelachtige slottijdrit. “Ik heb hier geen woorden voor.”

“Ik denk dat ik droom. Ik weet niet wat te zeggen. Dit is niet te geloven”, reageerde Pogacar net nadat hij de Tour won. Een knuffel van Roglic volgde - knap gebaar. “Ik ben zeer trots op het team. Dankzij de ploeg wist ik wanneer ik vol moest gaan. Ik wist elke put liggen op het parcours, we hadden alles verkend. De gele trui pakken op de slotdag, dat is fantastisch. Beter kan niet. Het was al een droom voor mij om gewoon deel te nemen aan de Tour de France. Maar nu win ik al.”

Pogacar vervolledigde de ongelooflijke ommezwaai op de klim naar de Planche des Belles Filles. “Ik heb alles gegeven. And I made it. Op het vlakke luisterde ik nog naar wat de ploegleider achter mij zei, maar op de klim kon ik niets horen door al de fans. Ik kreeg geen tijdsverschillen door, neen. Ik heb gewoon alles gegeven, van beneden tot de top.”

