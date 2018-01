Tourstart 2019 gaat over de Muur (al is die geen scherprechter) met Brussel - Charleroi - Brussel en kent dag later snelle ploegentijdrit met veel vals plat Redactie

Bron: Le Soir 0 PN Ook in 2004 deed de Tour Geraardsbergen aan. Tour De France De 'Grand Départ' van de Tour 2019 in Brussel wordt pas morgen voorgesteld, maar vanavond zijn er al details gelekt over de twee eerste etappes in België. In de eerste rit van de Ronde van Frankrijk moeten de renners onder meer over de Muur van Geraardsbergen, zo schrijft Le Soir.

BELGA Het Warandepark wordt het decor van de Grand Départ 2019.

De eerste etappe op 6 juli is een Brussel-Charleroi-Brussel. Een rit in lijn van 192 kilometer, die start op het Paleizenplein (vlak voor het Warandepark) en aankomt voor het Kasteel van Laken. De Tour start dus niet met een traditionele proloog. Het peloton zal via Molenbeek en Anderlecht Brussel verlaten, om dan over de Muur van Geraardsbergen te gaan, aldus Le Soir. Na exact 43 kilometer - te snel dus om voor scherprechter te spelen. De mythische Muur, vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen in ere hersteld, werd ook in 1969 aangedaan tijdens de eerste van vijf Tourzeges van Eddy Merckx. Vervolgens gaat het over de Bosberg naar Charleroi via Edingen, Braine-le-Comte en Seneffe. Dan Courcelles en Gosselies om zo via Genappe en Waterloo richting De Leeuw te gaan. Van daaruit gaat het naar Laken, waar meer dan waarschijnlijk de spurters aan zet zijn om het af te maken en de eerste gele trui te pakken.

Photo News De Leeuw van Waterloo.

Op 7 juli staat er een ploegentijdrit van zo'n 50 kilometer op het menu. Ook dan wordt het startschot in het Warandepark gegeven. De aankomst ligt aan het Atomium. De drager van de gele trui kan dan maar beter hopen dat hij in een ploeg zit met tijdritcapaciteiten. Grote motors die hard kunnen gaan over vals plat. Via Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde gaat het richting Terkamerenbos en ULB. Dan via Etterbeek en zijn Montgomery-tunnel en de Van Praetlaan keren de teams terug richting Brussel en het Kasteel van Laken om uiteindelijk te finishen ter hoogte van het Atomium.

photo_news Ook de ploegentijdrit gaat de dag erop in het Warandepark van start.

Tourorganisator ASO wees in mei de start van de Franse etappekoers in 2019 toe aan Brussel. Het moet een eerbetoon worden aan vijfvoudig winnaar Eddy Merckx, die dan vijftig jaar geleden zijn eerste eindzege boekte (in 1969). Vorige maand leek er plots een kink in de kabel te komen toen Merckx in felle discussie verwikkeld raakte met ASO. Details zijn niet bekend, maar een en ander had te maken met problemen bij het inrichten van de Ronde van Oman, waarbij zowel Merckx als ASO betrokken is. Onze landgenoot stapte intussen uit de organisatie en dreigde ook om de Tourpresentatie te boycotten, maar beide partijen bevestigen nu dat Merckx morgen zal aanwezig zijn. "Ik doe dit uit respect voor de stad Brussel en voor ASO-voorzitter Christian Prud'homme met wie ik altijd een vriendschappelijke relatie heb onderhouden", vertelde Merckx aan Sudinfo.

De Tour start dit jaar op 7 juli vanaf de beruchte Passage du Gois in de Franse streek Vendée. Twee dagen later volgt een ploegentijdrit over 35 kilometer.

Jan De Meuleneir- Photo News Eddy Merckx.