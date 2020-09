Tourpeloton onder de indruk van ‘geweldige’ Van Aert: “Het is machtig om te zien hoe hij hier rondrijdt” ABD

04 september 2020

17u53

Bron: VTM Nieuws 10 Tour de France Wout van Aert maakt indruk. Ook op zijn collega’s. “Niet normaal, echt niet normaal. Ik weet niet wat hij heeft”, reageerde ploegmaat Tom Dumoulin.



Van Aert sprintte naar zijn tweede ritzege in deze Tour na een zware waaieretappe. “Als we kansen zien, dan laten we ze niet liggen”, vertelde Dumoulin. “Het was een geweldige dag voor ons als ploeg. Wout laat weer zien... (glimlacht) We misten eigenlijk Tony Martin en Amund Grøndahl Jansen. Dat zijn normaal de grote beren die Primoz uit de wind moeten houden. Maar zij konden niet mee toen Bora doortrok. Toen heeft Wout dat de hele dag moeten doen. Ik weet niet hoe hij dan ook nog sprint, maar hij doet het toch gewoon. Het is geweldig dat Wout het dan ook nog afmaakt. Indrukwekkend, hij speelt met de pedalen. Hoe ik me voel? Goed. Ik ben benieuwd naar morgen. Hopelijk volledig op schema.”



Jasper Stuyven: “Machtig om te zien hoe Wout hier rondrijdt.”

“Het is fenomenaal wat Wout doet”, vertelde Jasper Stuyven, die naar een vijfde plek spurtte. “Ik ben heel content voor hem. Het is machtig om te zien hoe hij hier rondrijdt. Alles lijkt vanzelf te gaan. Chapeau.”



Thomas De Gendt: “Dit verbaast ons niet meer”

Voor Thomas De Gendt, die de rit kleurde met een aanval, is de zege van Van Aert geen verrassing. “De finale zou sowieso hectisch worden. In die omstandigheden won Van Aert ook vorig jaar in Albi. Hoe indrukwekkend ik hem vind? (grijnst) Ik heb de finish nog niet gezien. Maar hij is al heel het jaar sterk. Het is niet zo dat wij er nog versteld van staan. Dit is wat Wout kan.”



Ploegleider Merijn Zeeman: “Het is een droom om met hem te werken”

“Ik denk dat alle superlatieven al benoemd zijn”, aldus Jumbo-Vismaploegleider Merijn Zeeman. “Het is een fantastische overwinning. Wout is een geweldige ‘teamplayer’. Een geweldige renner die in topvorm is. We zijn er heel blij mee. Het is een droom om met hem te werken. Hij is iemand waar we heel goed mee samenwerken op vlak van training, voeding, materiaal en het uitbouwen van de ploeg. Wout heeft een groot aandeel in de succes die we nu boeken. Het is een geweldig seizoen voor hem én de ploeg. We zijn heel blij. Wout heeft de hele dag met Primoz rondgereden. Uiteindelijk zeggen Primoz en Tom: ‘Wout, ga ervoor vandaag’. Wat een teamwork. We gaan ervan genieten.”



