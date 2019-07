Tourkoorts in Brussel: zo mist u niets van de start van de Ronde MMP

05 juli 2019

07u24 0 Tour de France De komende dagen worden 1 miljoen mensen verwacht in Brussel om de start van de Tour de France mee te maken. Gisteren al schoten de feestelijkheden in gang met de voorstelling van de wielerploegen op de Grote Markt. Zaterdag start en eindigt de eerste tourrit in Brussel en zondag is er nog een ploegentijdrit in de hoofdstad. Via deze gids mist u niets van het Belgische openingsweekend.

Vrijdag 5 juli: voorbereiding

Op vrijdag staat er nog geen rit op het programma en is het relatief rustig in Brussel. Maar de ploegen zijn wel volop bezig met de voorbereiding voor de eerst rit en de ploegentijdrit. Daarom zal de Koninklijke Parklaan van de A12 een hele dag afgesloten zijn. Ook het openbaar vervoer zal hinder ondervinden. Voor meer informatie daarrond kan u terecht op de sites van De Lijn en de MIVB.

Zaterdag 6 juli: eerste rit met start en aankomst in Brussel

Al vanaf 9u zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden op het Koningsplein, waar de officieuze start zal gegeven worden. Om 12u zullen de renners dan naar het echte vertrekpunt rijden met een officiële ceremonie op de Grote Markt. Om 12u25 gaan ze dan écht van start in Sint-Jans-Molenbeek. De etappe zal langs de Muur van Geraardsbergen passeren, die de Tour van ‘69 ook aandeed. Na de kasseien rijden ze richting Charleroi en op de terugweg naar Brussel passeren ze langs de Leeuw van Waterloo. Het peloton rijdt Brussel terug binnen via Sint-Pieters-Woluwe, waar Eddy Merckx opgroeide én zijn eerste gele trui aantrok. Daarna is het nog 10 kilometer tot de aankomst aan het kasteel van Laken in de Koninklijke Parklaan.

Het parcours van de start wordt afgesloten voor alle verkeer van 7 uur tot 14 uur. In de namiddag is het parcours van de aankomst afgesloten van 12 uur tot 20 uur.

Zondag 7 juli: ploegentijdrit

Zondag staat er een ploegentijdrit op het programma. Als opwarmertje is er animatie op het Tourpodium in het Warandepark. Om 14u30 vertrekt dan de eerste ploeg aan het Paleizenplein. Rond 15u komt die ploeg aan in de Eeuwfeestlaan, vlakbij het Atomium. De laatste ploeg zou moeten vertrekken om 16u15 en een halfuur later zit het Belgische hoofdstuk van deze Tour erop.

De 26,7 kilometer lange ploegentijdrit rijdt van het Paleizenplein naar het Ter Kamerenbos. Van daaruit rijden de renners door het centrum van de hoofdstad richting het Atomium. Onderweg loopt de route een aantal keer op. Vlak na de start loopt de weg 600 meter omhoog aan 4%. Na een kleine 10 kilometer krijgen ze voor 800 meter weer hetzelfde percentage voorgeschoteld. Er volgen dan nog eens twee stroken van 4%. Eén van 300 meter halfweg de tijdrit en één van 800 meter op zo’n 3 kilometer van het einde. Door het brede parcours en de weinige bochten zou het wel eens kunnen dat het snelheidsrecord in een Tour-ploegentijdrit eraan gaat. Dat staat nu op naam van Orica-GreenEDGE, die de tijdrit in Nice in 2013 aflegde met een snelheid van 57,84 kilometer per uur.

Wie de ploegentijdrit wil bijwonen, komt best met het openbaar vervoer. Het station Brussel-Centraal bevindt zich vlakbij de start. De aankomst is het best bereikbaar vanuit Brussel-Zuid, waar u een metro kunt nemen naar de Heizel.

Het parcours wordt afgesloten van 6 uur tot 20 uur. De zone rond de aankomst blijft langer afgesloten.

Praktisch

Voor wie dit weekend de Tour wil bijwonen geven we nog deze informatie mee:



De NMBS breidt zijn aanbod dit weekend sterk uit en ook de reguliere treinen naar Brussel worden versterkt. Bovendien reist u dit weekend met een weekendbiljet de helft goedkoper. Het station Brussel-Centraal is op wandelafstand van de Grote Markt, het De Brouckèreplein en het Koningsplein.



Voor wie met de fiets komt is er aan het De Brouckèreplein een extra fietsstalling voorzien. Er zijn ook fietsenparkings in de metrostations De Brouckère en Beurs, maar hier moet je vooraf registreren.



Vanuit Vilvoorde kan je ook kiezen om de waterbus te nemen tot in het centrum van Brussel. Die vaart dit weekend uitzonderlijk tot 20u.



Wie zich moet verplaatsen naar ergens anders in Brussel, plant best zijn reis vooraf via de routeplanner van de MIVB, De Lijn en de NMBS. Op de website van Brussel Mobiliteit kunt u . Verplaats je je met de fiets of te voet rond het parcours, dan steek je over aan de oversteekplaatsen die bewaakt worden door seingevers. Voor langere afstanden neem je best de tram of de metro. De MIVB rijdt dit weekend gratis. Als je je met de trein binnen Brussel verplaatst kan je je treinticket waarmee je naar Brussel gekomen bent het hele weekend lang gebruiken. Raadpleeg voor meer info zeker ook de website van Brussel Mobiliteit.