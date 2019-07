Tourkoorts in Brussel: zo mist u niets van de start van de Ronde MMP

05 juli 2019

07u00 0 Tour de France De komende dagen worden 1 miljoen mensen verwacht in Brussel om de start van de Tour de France mee te maken. Vandaag schieten de feestelijkheden in gang met de voorstelling van de wielerploegen op de Grote Markt. Zaterdag start en eindigt de eerste tourrit in Brussel en zondag is er nog een ploegentijdrit in de hoofdstad. Via deze gids mist u niets van het Belgische openingsweekend.

Vrijdag 5 juli: voorbereiding

Op vrijdag staat er nog geen rit op het programma en is het relatief rustig in Brussel. Maar de ploegen zijn wel volop bezig met de voorbereiding voor de eerst rit en de ploegentijdrit. Daarom zal de Koninklijke Parklaan van de A12 een hele dag afgesloten zijn. Ook het openbaar vervoer zal hinder ondervinden. Voor meer informatie daarrond kan u terecht op de sites van De Lijn en de MIVB.

Zaterdag 6 juli: eerste rit met start en aankomst in Brussel

Al vanaf 9u zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden op het Koningsplein, waar de officieuze start zal gegeven worden. Om 12u zullen de renners dan naar het echte vertrekpunt rijden met een officiële ceremonie op de Grote Markt. Om 12u25 gaan ze dan écht van start in Sint-Jans-Molenbeek. De etappe zal langs de Muur van Geraardsbergen passeren, die de Tour van ‘69 ook aandeed. Na de kasseien rijden ze richting Charleroi en op de terugweg naar Brussel passeren ze langs de Leeuw van Waterloo. Het peloton rijdt Brussel terug binnen via Sint-Pieters-Woluwe, waar Eddy Merckx opgroeide én zijn eerste gele trui aantrok. Daarna is het nog 10 kilometer tot de aankomst aan het kasteel van Laken in de Koninklijke Parklaan.

Het parcours van de start wordt afgesloten voor alle verkeer van 7 uur tot 14 uur. In de namiddag is het parcours van de aankomst afgesloten van 12 uur tot 20 uur.

