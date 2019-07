Tourbaas Prudhomme over afgelasting etappe 19: “De veiligheid van de renners primeert” MMP

26 juli 2019

20u50 0 Tour de France Tourbaas Christian Prudhomme gaf tekst en uitleg bij de afgelasting van de 19de etappe in de afdaling van de Col de L’Iseran. Prudhomme verdedigde de beslissing om de rit te stoppen wegens extreme weersomstandigheden. “We hebben zo snel mogelijk beslist.”

“De neutralisatie was onvermijdbaar”, zo verklaarde Tourbaas Christian Prudhomme vrijdag nadat de negentiende etappe in de Tour definitief was stopgezet wegens meteorologische omstandigheden.

“Eerst waren er de plaatselijke hagelbuien, met hagelbollen van de grootte van een pingpongbal, vervolgens een modderstroom over een afstand van 20 meter. De weg was onberijdbaar en dus konden we niet anders dan de koers neutraliseren, want de veiligheid van de renners primeert. De afgelasting gebeurde in samenspraak met de koerscommissarissen en koersdirecteur Thierry Gouvenou”, aldus de Tourbaas.

“Toen kwam het erop aan de renners zo snel mogelijk te informeren. Velen begrepen het op dat moment niet, maar toen ze de beelden zagen... Er is bijgevolg geen etappewinnaar, maar er is een gele trui voor Egan Bernal die hij meer dan verdiend heeft na zijn prestatie op de Col de l’Iseran. Het is nu eenmaal zo: tegen de natuur valt niets in te brengen.”