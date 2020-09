Tourbaas Prudhomme onder indruk van hoe publiek zich aan coronaregels houdt: “95 procent draagt een mondmasker” JSU/DMM

06 september 2020

17u55 4 Wielrennen Tourbaas Christian Prudhomme is naar eigen zeggen onder de indruk hoe het publiek zich aan de coronaregels houdt. “95 procent van de fans heeft respect voor de Tour en draagt een masker”, aldus Prudhomme.

De eerste week van de Tour zit erop. Het was lang de vraag of de Ronde van Frankrijk zou starten en hoe ver ze überhaupt zou dragen gezien de coronadreiging. Parijs is ondertussen nog altijd ver en gezien de vele duizenden supporters op de Pyreneeëncols is het afwachten wat de coronatests morgen op de rustdag brengen.

Tourbaas Christian Prudhomme panikeert niet na het zien van de soms rijen dikke fans bergop. “We gaan de renners morgen opnieuw testen. We doen er alles aan opdat het peloton gezond blijft, daarom is iedereen ook getest bij de start in Nice. De bedoeling is om dinsdag weer gewoon starten.”

Prudhomme is overigens onder de indruk van het publiek. In Frankrijk zijn bij sportevenementen in openlucht maximaal 5.000 toeschouwers toegestaan. Op de Col de Peyresourde en andere beklimmingen stonden er dit weekend veel meer. Van social distancing was weinig sprake.

“Ik ben onder de indruk van het publiek. Vanaf het begin in Nice al. 95 procent van de fans volgt de mondmaskerplicht en dat is heel goed. Het is een vorm van respect aan de kampioenen van het wielrennen.”



